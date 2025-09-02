Вартість квадратного метру у квартирах новобудови стартує від 40,6 тис. грн.

На сесії 26 серпня депутати Ужгородської міської ради затвердили зміни до детального плану території, обмеженої вулицями Олександра Богомольця, Степана Вайди, Героїв 128-ї бригади та Тиводара Легоцького. Тут планують звести новий житловий квартал з багатоповерхівками на 900 квартир, торговим центром та підземним паркінгом.

Йдеться про територію, площею 13,5 га, у «Новому районі» Ужгорода, на перехресті вулиць Тиводара Легоцького та Героїв 128-ї бригади (колишня назва вулиці 8 Березня).

У найближчі 5 років тут зведуть ЖК з 17 секцій, які матимуть 7 та 9 поверхів, торговий центр, СТО і підземний паркінг на 450 автомобілів. У житловому комплексі передбачено 896 квартир для 2957 мешканців. У ТЦ площею понад 2,5 тис. м2 розмістять магазин продовольчих та непродовольчих товарів, офісні приміщення, аптеку та перукарню. Також проєктом передбачено формування нової мережі внутрішніх проїздів та пішохідних зв’язків.

Схема майбутньої забудови (натисніть для збільшення). Фото Ужгородської міськради

За інформацією «ЛУН», на території нещодавно затвердженого ДПТ, вже ведеться будівництво ЖК під назвою «Корона». Забудовником є Continuum Development – волинська компанія, що належить бізнесмену Миколі Білецькому. Вартість 1 м2 у квартирах новобудови стартує від 40,6 тис. грн.

За внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Олександра Богомольця, Степана Вайди, Героїв 128-ї бригади та Тиводара Легоцького проголосували 23 з 29 депутатів Ужгородської міської ради.

Зміни до детального плану ухвалили на сесії Ужгородської міської ради 26 серпня

Це чергова містобудівна документація, затверджена ужгородськими депутатами після відхилення ними мораторію на затвердження нових детальних планів міста у квітні 2025 року. За місяць до цього мешканці Ужгорода за добу зібрали необхідну кількість голосів під петицією за розробку нового генерального плану міста, перед цим відхиливши на громадських слуханнях містобудівний документ, поданий міською радою.