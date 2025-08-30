Пожежа на НПЗ у Краснодарському краї Росії

В ніч на суботу, 30 серпня, Сили оборони атакували два російських нафтопереробних заводів, що розташовані у Краснодарському краї та Самарській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Російські нафтопереробні заводи атакували Сили безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони. За даними російського телеграм-каналу Astra, внаслідок атаки на нафтопереробному заводі «Краснодарський», що у Краснодарському краї, виникла пожежа площею 300 м². З заводу евакуювали всіх співробітників.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що цей НПЗ забезпечує Збройні сили Росії, виробляючи на рік 3 млн тонн бензину, авіаційного пального та дизелю.

Також внаслідок атаки українських дронів сталась пожежа на нафтопереробному заводі «Сизранський» у Самарській області.

«Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік», – зауважили у Генштабі ЗСУ.

Додамо, що російське міноборони відзвітувало про перехоплення 86 ударних безпілотників. Зокрема, заявляється, що російська ППО збила 11 БпЛА над Краснодарським краєм. Про Самарську область у російському відомстві не згадали.

Зауважимо, що «Сизранський» НПЗ вже потрапляв під атаку дронів 15 та 24 серпня.