Внаслідок дронової атаки на НПЗ у Самарській області виникла пожежа

В ніч на п’ятницю, 15 серпня, ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Внаслідок атаки на території НПЗ виникла пожежа. Про це повідомив російський телеграм-канал Astra.

За інформацією з російських джерел під атаку потрапив «Сизранський нафтопереробний завод», що розташований у Самарській області – одне з найбільших нафтопереробних підприємств в регіоні, що входить до структури ПАТ «Роснефть».

У мережу потрапило відео наслідків атаки. На кадрах видно, що на території НПЗ виникла пожежа. Місцеві мешканці повідомляють про скупчення пожежних авто біля нафтопереробного заводу.

Атаку підтвердив губернатор Самарської області Вячеслав Фєдоріщев. Він також заявив, що російська ППО нібито збила 13 ударних безпілотників в регіоні. Російський чиновник звинуватив в атаці Україну. Водночас російське міноборони відзвітувало про збиття семи ударних дронів над Самарською областю.

«На території Самарської області запроваджено режим “килим”. Закрито повітряний простір. З метою безпеки громадян запроваджено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету», – написав Фєдоріщев.

Як зауважує Astra, «Сизранський нафтопереробний завод» виготовляє бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо. Протягом року НПЗ переробляє 7 млн тонн нафти.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 серпня, під атаку дронів в Росії потрапив НПЗ у Волгоградській області, на території підприємства виникла пожежа.