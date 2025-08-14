На «Лукойл-Волгограднафтопереробка» сталося займання нафтопродуктів

В ніч на четвер, 14 серпня, дрони атакували Росію, зокрема, під обстріл потрапили Волгоградська та Бєлгородська області. Про це повідомили російські телеграм-канали.

За даними російських телеграм-каналів, вибухи на фоні атаки безпілотників пролунали у Волгоградській області після 02:30. В одному з районів Волгограда виникло загоряння.

З’ясувалося, що на «Лукойл-Волгограднафтопереробка» сталося займання нафтопродуктів.

«Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Пожежні служби оперативно приступили до гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає», – зазначив губернатор області Андрєй Бочаров.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що пожежа на НПЗ значно серйозніша, аніж офіційна влада хоче продемонструвати.

Цей завод є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.

Тоді як за словами губернатора Бєлгородської області В'ячєслава Гладкова, ударний безпілотник атакував уряд області зранку 14 серпня. Пошкодження зазнав фасад та вікна багатоповерхової адміністративної будівлі.

Крім цього, він заявляв, що внаслідок атаки безпілотників на Бєлгород постраждали троє людей.

«Чоловіка у тяжкому стані з множинними осколковими пораненнями та його дружину з опіком передпліччя бригада ШМД доставляє до обласної клінічної лікарні. Третього постраждалого з баротравмою та осколковим пораненням ноги доставляють до міської лікарні №2», – йдеться у повідомленні.

Міноборони Росії заявило, що протягом ночі ППО ліквідувала 44 безпілотні літальні апарати:

14 – над акваторією Чорного моря,

9 – над територією Волгоградської області,

7 – над територією Республіки Крим,

7 – над територією Ростовської області,

4 – над територією Краснодарського краю,

2 – над територією Бєлгородської області,

1 – над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, у ніч на середу, 13 серпня, Брянську область РФ вчергове атакували безпілотники. У регіоні виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в однойменному місті.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив обурення через удар України по нафтопроводу.