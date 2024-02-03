У засіданні взяли участь всі члени Синоду ПЦУ

Священний Синод Православної церкви України ухвалив кілька змін у церковному календарі та кадрові рішення. Зокрема, з церковного календаря ПЦУ вилучили день пам’яті князя Олександра Новгородського (Невського). Засідання Синоду відбулося 2 лютого у Києві.

«За поданням Синодальної Календарної комісії вирішили вилучити з церковного календаря Православної церкви України день пам’яті благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада. Встановити 23 листопада додатковий день святкування пам’яті преподобного Олександра, першоначальника обителі “Невсипущих” (бл. 430), та внести його у церковний календар Православної церкви України», – пише сайт ПЦУ.

Окрім того, Церква додали до календаря додаткові пам’ятні дати:

у четверту суботу листопада поминальний день в пам’ять всіх заморених голодом в Україні;

включила до церковного календаря ПЦУ день пам’яті преподобного Стиліана Пафлагонського 26 листопада;

перенесла день пам’яті святого прп. Юстина Челійського (Поповича) з 1 червня на 7 квітня, на день його смерті;

встановила 3 лютого свято знайдення мощей святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського і всієї Русі.

Олександр Невський (1221-1263 рр) – князь новгородський, псковський, владимирський, батько першого князя Москви. Російська православна церква канонізувала Олександра Невського в лику благовірних у 1547 році. До слова, собори УПЦ у Жмеринці і Кам’янці-Подільському названі на честь князя Олександра Невського.

Цього ж дня Синод ПЦУ утворив нову Кам’янець-Подільську єпархію. Створена також нова Вишгородська єпархія, яку виокремили з Київської. Нові кадрові рішення стосуються обрання єпископів та керівників монастирів, об’єднання трьох єпархіальних структур Чернівецької області. Протоієрей Сергій Кирилюк, клірик Львівсько-Сокальської єпархії призначений головою Синодального управління медичного капеланства.

Нагадаємо, Православна церква України перейшла на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Частина парафій колишньої УПЦ (МП) переходить під керівництво ПЦУ.