Збірна України в Кракові не зуміла обіграти Шотландію

У вівторок, 27 вересня, збірна України з футболу зіграла у безгольову нічию з командою Шотландії в рамках Ліги націй УЄФА.

Номінально домашній для України поєдинок проходив у Кракові на стадіоні «Краковія» імені Юзефа Пілсудського і завершився внічию 0:0.

Як пише УНІАН, українські футболісти створили кілька хороших можливостей для взяття воріт, проте реалізувати їх команді Олександра Петраковане вдалося. Українці 11 разів били по воротах суперника, тричі в площину. Натомість шотландці завдали сім ударів з яких один був в площину воріт.

Україна посіла друге місце у своїй групі, за підсумком шести ігор набравши 11 очок. Перемогу у групі здобула Шотландія, яка набрала 13 очок. Саме ця збірна наступного року гратиме в елітному дивізіоні Ліги націй.

Попередній свій матч – проти збірної Вірменії — українці виграли з рахунком 5:0. Україна залишається у другому за силою дивізіоні Ліги націй.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи збірна Ірландії в рідних стінах обіграла Вірменію з рахунком 3:2. У підсумку збірна Вірменії набрала всього три очки і посіла останнє місце в групі, вилетівши в дивізіон С. Збірна Ірландії з 7 балами посіла третє місце.

Таким чином, на груповому етапі збірна України зіграла шість матчів, вигравши тричі, двічі зігравши внічию і один раз програвши. Українці набрали 4 очки в протистоянні з Ірландією (перемога в гостях 1:0 і нічия вдома - 1:1), шість очок в дуелі з Вірменією (на своєму полі перемога 3:0, в гостях – 5:0) і в протистоянні з Шотландією українця набрали всього одне очко (поразка на виїзді 0:3 і нічия вдома 0:0).

Найкращим бомбардиром збірної України в цьому розіграші Ліги націй став Артем Довбик, який забив три голи. По одному голу також забили Малиновський, Циганков, Миколенко, Караваєв, Тимчик, Зубков та Ігнатенко.