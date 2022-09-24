Поєдинок завершився з рахунком 5:0 на користь збірної України

Збірна України з футболу перемогла збірну Вірменії із розгромним результатом: матч завершився з рахунком 5:0 на користь української команди. Це був передостанній тур цьогорічного розіграшу Ліги націй. Поєдинок відбувся у Єревані.

Перший тайм закінчився з рахунком 0:1 на користь України. Після передачі Олександра Зубкова відзначився Олександр Тимчик. У другому таймі українцям вдалося ще чотири рази влучно вразити ворота вірмен. Спочатку відзначився Олександр Зубков із передачі того ж Тимчика, а потім двічі відзначився Артем Довбик, який вийшов на заміну. Останній гол на 84-й хвилині забив Данило Ігнатенко. Це його перший гол у збірній України.

Українці вийшли на перше місце у групі B1. Після 4-х турів «синьо-жовті» з 7 очками були на другому місці в групі. Вірмени замикали квартет з трьома очками.

Зазначимо, що сьогодні увечері свій матч зіграє збірна Шотландії проти збірної Ірландії. Якщо виграють шотландці, то вони займуть першу сходинку у групі. Матч між збірними України та Шотландії відбудеться 27 вересня.