У вівторок, 20 вересня, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА/UEFA) оприлюднила рішення щодо проведення Чемпіонату Європи 2024 з футболу. Зазначається, що Росія не допущена до змагань, а Білорусь, яку Німеччина пропонувала через пітримку російської агресії не допустити до жеребкування, братиме участь. Щоправда, Україну й Білорусь розвели в жеребкуванні.

«Виконавчий комітет УЄФА сьогодні зустрівся у Хварі, Хорватія, і затвердив процедуру майбутнього жеребкування кваліфікації ЄВРО-2024, яке відбудеться у Франкфурті 9 жовтня о 12:00 за центральноєвропейським часом», – зазначено у повідомленні.

Також в UEFA повідомили, що Росія не братиме участь у Чемпіонаті Європи згідно з рішенням від 28 лютого. Тоді через напад на Україну РФ виключили зі всіх змагань під егідою UEFA та FIFA.

За інформацією «Української правди», згідно з рішеннями Виконавчого комітету УЄФА, які є чинні на момент жеребкування, не можуть бути зведені в одну групу такі команди:

Вірменія/Азербайджан;

Білорусь/Україна;

Гібралтар/Іспанія;

Косово/Боснія і Герцеговина;

Косово/Сербія.

Заплановано, що жеребкування до Євро-2024 відбудеться у неділю, 9 жовтня, о 12:00 за центральноєвропейським часом. Загалом у відбірковому жеребкуванні участь візьмуть 53 команди, їх розподілять на десять груп – сім груп по п’ять команд і три групи по шість команд.

Зазначимо, що, за інформацією видання Der Spiegel, нещодавно Німеччина, яка є країною-господинею Євро-2024, виступила з проханням не допускати Білорусь до відбору змагань через її підтримку Росії.