Україну й Білорусь розвели в жеребкуванні на Євро-2024 з футболу
Росію не допустили до чемпіонату
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У вівторок, 20 вересня, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА/UEFA) оприлюднила рішення щодо проведення Чемпіонату Європи 2024 з футболу. Зазначається, що Росія не допущена до змагань, а Білорусь, яку Німеччина пропонувала через пітримку російської агресії не допустити до жеребкування, братиме участь. Щоправда, Україну й Білорусь розвели в жеребкуванні.
«Виконавчий комітет УЄФА сьогодні зустрівся у Хварі, Хорватія, і затвердив процедуру майбутнього жеребкування кваліфікації ЄВРО-2024, яке відбудеться у Франкфурті 9 жовтня о 12:00 за центральноєвропейським часом», – зазначено у повідомленні.
Також в UEFA повідомили, що Росія не братиме участь у Чемпіонаті Європи згідно з рішенням від 28 лютого. Тоді через напад на Україну РФ виключили зі всіх змагань під егідою UEFA та FIFA.
За інформацією «Української правди», згідно з рішеннями Виконавчого комітету УЄФА, які є чинні на момент жеребкування, не можуть бути зведені в одну групу такі команди:
- Вірменія/Азербайджан;
- Білорусь/Україна;
- Гібралтар/Іспанія;
- Косово/Боснія і Герцеговина;
- Косово/Сербія.
Заплановано, що жеребкування до Євро-2024 відбудеться у неділю, 9 жовтня, о 12:00 за центральноєвропейським часом. Загалом у відбірковому жеребкуванні участь візьмуть 53 команди, їх розподілять на десять груп – сім груп по п’ять команд і три групи по шість команд.
Зазначимо, що, за інформацією видання Der Spiegel, нещодавно Німеччина, яка є країною-господинею Євро-2024, виступила з проханням не допускати Білорусь до відбору змагань через її підтримку Росії.