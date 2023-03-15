Активістка Юстина Виджинська виходить з суду після оголошення вироку, Варшава, 14 березня 2023 року

У Польщі активістку засудили до восьми місяців громадських робіт, бо вона допомагала іншій жінці зробити аборт. Це перший випадок, коли за допомогу в перериванні вагідності засудили саме активістку, пише BBC.

Суд оголосив винною активістку Юстину Виджинську, яка співпрацює із організацією Aborcyjny Dream Team. Вона розповіла, що відправила вагітній жінці пакет із таблетками для переривання вагітності.

Жінка, якій потрібно було перервати вагітність, хотіла поїхати до клініки в Німеччині, щоб зробити аборт, але не змогла це зробити через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу. Потім вона попросила про допомогу в інтернеті.

Активістка пояснила, що вирішила допомогти, щоб дати вагітній, яка перебуває в аб'юзивних стосунках, вибір. Однак коли партнер цієї жінки дізнався про таблетки, він забрав їх і повідомив про активістку в поліцію. Зрештою, жінка не змогла самостійно перервати вагітність, але й не народила через викидень.

Виджинська вже заявила, що подаватиме апеляцію. Посадовці ООН, гінекологи та правозахисні організації, зокрема Amnesty International, закликали закрити цю справу. Також біля будівлі суду збиралися протестувальники, які підтримали активістку.

Це перший випадок у Польщі, коли активістка, а не член сім'ї чи лікар, постала перед судом за те, що допомагала комусь переривати вагітність. За таку допомогу в Польщі загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яким постановив, що переривання вагітності через порушення розвитку плода є незаконним. 98% абортів у Польщі відбуваються саме з цієї причини. Таким чином, згідно з постановою, аборти дозволені тільки в разі зґвалтування та інцесту, а також коли життя або здоров'я матері під загрозою.

На початку листопада після масових протестів проти такого рішення в уряді відклали його запровадження для подальших обговорень. Опозиції у парламенті та протестувальникам пропонували переговори, щоб спільно знайти найкращий вихід із ситуації. Але 27 січня 2021-го рішення суду набуло чинності.