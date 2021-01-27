Протести у Варшаві через заборону абортів у жовтні 2020 року

Конституційний трибунал Польщі опублікував обґрунтування свого рішення, яке вводить майже повну заборону абортів у країні. Відтепер жінкам заборонено робити аборт через патологію плода, якщо вона не загрожує життю і здоров’ю матері, повідомляє Wyborcza.pl.

Своєю чергою в уряді країни повідомили, що після опублікування обґрунтування «негайно» опублікують саме рішення.

Відповідно до рішення, тепер у Польщі аборт дозволено робити лише у двох випадках: у разі загрози життю і здоровʼю матері, якщо існує висока ймовірність важкого ураження плода або невиліковного захворювання, небезпечного для життя дитини і матері; якщо вагітність наступила внаслідок зґвалтування. В інших випадках, зокрема через дефекти плоду, аборти заборонені.

Зазначимо, що 98% абортів у Польщі відбуваються саме через дефекти плоду. Після ухвали рішення 22 жовтня минулого року Польщу сколихнули масові протести. Тоді уряд відклав публікацію постанови, після якої вона набула б чинності, допоки суд не оприлюднить офіційне обґрунтування свого вердикту. Протестувальникам та опозиції у парламенті були запропоновані переговори, аби спільно знайти найкращий вихід із ситуації.

Своїм рішенням суд фактично підтримав консервативну партію країни. Владна коаліція хотіла ухвалити закон, який забороняє аборти через норму, яку розглядав КС. Розгляд законопроекту переносили через протести.

До слова, в 2016 році влада Польщі вже намагалася заборонити аборти, але це також спричинило масові протести.

Після чергового рішення у 2020 році уряд Польщі закликав не виходити на протести через погіршення ситуації з коронавірусом. Водночас з огляду на протести та суспільний резонанс президент країни Анджей Дуда заявляв, що рішення потрібно коригувати і що в разі необхідності він готовий іти на компроміс.