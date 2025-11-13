Європейський суд з прав людини оголосив рішення у справі, що стосується обмежень права на аборт. Суд визнав, що Польща порушила статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя. Про це повідомив у четвер, 13 листопада, польський радіомовник RMF.

Скаргу подала мешканка Кракова, яка вирішила перервати вагітність після того, як медичні обстеження підтвердили у плода тяжку генетичну хворобу трисомію 18 (синдром Едвардса). Після рішення Конституційного трибуналу Польщі 2020 року, що фактично заборонило аборти у випадках вад плода, жінка не могла легально зробити операцію в країні й була змушена виїхати до Нідерландів. Реагуючи на заяву жінки, суд встановив порушення статті 8 Європейської конвенції про права людини. Мова йде про права на повагу до приватного та сімейного життя.

Польська влада у своєму захисті зазначала, що Конвенція не гарантує права на аборт і не зобов’язує держави надавати певні медичні послуги. Однак суд дійшов висновку, що обмеження, запроваджені внаслідок рішення Конституційного трибуналу, суттєво втрутилися у приватне життя жінки.

ЄСПЛ зобов’язав Польщу виплатити заявниці 1495 євро як компенсацію матеріальної шкоди та 15 тис. євро – моральної.

Зазначимо, законодавство Польщі допускає переривання вагітності у разі загрози здоров'ю або життю жінки, а також у випадку, коли вагітність настала внаслідок заборонених дій. У січні 2021 року з законодавства було виключено третю підставу для аборту – важкий необоротний дефект плоду. Раніше це було найпоширенішою причиною переривання вагітності у польських лікарнях.

За даними Національного фонду охорони здоров'я, у польських лікарнях у 2024 році було проведено 896 абортів, у 2023 році – 425 абортів, у 2022 році – 161, у 2021 році – 107, у 2020 році – 1078, а у 2019 році – 1110 абортів.

Нагадаємо, у березні у польському місті Лодзь вагітну жінку відправили у психлікарню після того, як вона повідомила лікарям, що хоче зробити аборт на пізньому терміні.