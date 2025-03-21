У польському місті Лодзь вагітну жінку відправили у психлікарню після того, як вона повідомила лікарям, що хоче зробити аборт на пізньому терміні. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Зазначається, що жінка на ім’я Аніта лікувалася у відділенні гінекології та патології вагітності Центральної клінічної лікарні Лодзького медичного університету. На пізньому терміні вагітності їй діагностували серйозну ваду розвитку плоду, хоча раніше лікарі повідомляли лише про легку форму вродженої крихкості кісток і легкий перебіг захворювання.

Коли жінка повідомила лікарям, що думає про переривання вагітності, медики замкнули її в окремій палаті у психіатричному відділенні. За інформацією журналістів, пацієнтка просила лікарів надати їй гарантовану медичну послугу з переривання вагітності у звʼязку з наявністю ризику для її фізичного та психічного здоровʼя, однак їй відмовили.

Через два дні лікарі та психологи все ж надали висновок, що у випадку Аніти «є показання до переривання вагітності». Однак лікарня в Лодзі не погодилася провести аборт, тому жінка поїхала до іншого міста, де їй перервали вагітність шляхом внутрішньосерцевої ін’єкції.

Після того, як ця ситуація набула розголосу, речник із прав пацієнтів Польщі Бартош Хмелевець заявив, що цей інцидент «викликає багато сумнівів і потребує вивчення», а міністерка охорони здоров’я Ізабела Лещина призначила в лікарні перевірку.

Нагадаємо, у 2020 році Конституційний суд Польщі постановив, що переривання вагітності через дефекти плоду є незаконним. Натомість аборти дозволені тільки в випадку зґвалтування та інцесту, а також коли життя або здоровʼя матері під загрозою.