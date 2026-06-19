У Луцькій громаді підвищили тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер споживачі платитимуть 67,42 грн за кубометр замість 28,42 грн. Відповідне рішення депутати ухвалили з урахуванням збитковості попереднього тарифу.

Як повідомила у четвер, 18 червня, секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода, новий тариф становить 67,42 грн за кубометр і діятиме до 31 грудня 2026 року. Із цієї суми 29,86 грн припадає на водопостачання, а 37,56 грн – на водовідведення.

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За словами посадовиці, попередній тариф уже тривалий час не відповідав реальній собівартості послуг. За останні роки суттєво зросли витрати на електроенергію, пальне, реагенти, матеріали та ремонти, тоді як ціна для споживачів залишалася незмінною.

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У міськраді зазначають, що через збитковість тарифу різницю між фактичними витратами та оплатою споживачів доводилося компенсувати з бюджету громади. Новий тариф має забезпечити стабільну роботу систем водопостачання і водовідведення, а також дозволить спрямувати бюджетні гроші на інші потреби громади.

Після змін у законодавстві в Україні почали переглядати тарифи відповідно до економічно обґрунтованої вартості послуг. Зокрема, з 1 червня нові тарифи вже запровадили у Павлограді, Дрогобичі, Вознесенську, Запоріжжі та Чернівцях.

У міськраді також нагадали, що місцеві жителі можуть оформити житлову субсидію, якщо витрати на комунальні послуги перевищують визначений для них відсоток доходу.

Зазначимо, що Луцьк тривалий час залишався єдиним містом на Волині, де тарифи на воду регулювала Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Востаннє їх переглядали у 2021 році. У травні 2026 року повноваження щодо встановлення тарифів передали органам місцевого самоврядування.