У міських маршрутках Луцька діятимуть нові тарифи на проїзд. Вартість разового квитка зросте з 18 до 24 грн. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання виконавчого комітету у середу, 13 серпня. Про це повідомив депутат Луцької міськради від громадянського руху «Свідомі» Андрій Лучик.

За його інформацією, для школярів вартість проїзду також зросте – з 9 до 12 грн. Нові тарифи набудуть чинності наступного дня після офіційного оприлюднення рішення.

«За період дії тарифу (18 грн) відбулися зміни у складових собівартості надання послуг з перевезення пасажирів. Зокрема, у чинному тарифі вартість дизельного палива складала 50 грн/л, а у плановому – 83 грн/л. Вартість мастильних матеріалів, акумуляторів, шин та інших запчастин зросла в середньому на 25%, також збільшилися витрати на страхування, медогляди, автостоянки та юридичні послуги», – йдеться у пояснювальній записці.

Андрій Лучик додав, що перевізники просили встановити тариф на рівні 30 грн, однак у міськраді погодили менше підвищення.

Зазначимо, що востаннє вартість проїзду у міських маршрутках Луцька підвищували у серпні 2025 року – тоді тариф зріс із 14 до 18 грн.