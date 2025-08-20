У міських маршрутках Луцька діятимуть нові тарифи. Вартість разового квитка зросла від 14 до 18 грн. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 20 серпня. Новий тариф почне діяти з четверга, 21 серпня.

«Враховуючи звернення перевізників і рекомендації комісії з питань ціноутворення та тарифної політики, виконком вирішив встановити граничний тариф на послугу з перевезення одного пасажира автобусами на міських автобусних маршрутах загального користування – 18 гривень», – зазначили в міськраді.

Водночас для школярів Луцької тергромади вартість проїзду на міських автобусних маршрутах становитиме 9 грн за наявності учнівського квитка.

Як повідомили на сайті міської ради, чинний тариф не компенсує зростання витрат на обслуговування транспорту, що призводить до збитковості. Витрати на технічний огляд та усі види ремонтів автобусів врахували відповідно до витрат на одне обслуговування та із зазначених перевізниками закупівельних цін на запасні частини та матеріали.

Додамо, що востаннє у Луцьку підвищували вартість проїзду в автобусах 15 червня 2022 року. Тоді квиток здорожчав з 8 до 14 грн за одну поїздку. Водночас у місті також курсують тролейбуси, в яких вартість проїзду з 19 липня 2023 року становить 8 грн (для дітей і студентів – 4 грн).