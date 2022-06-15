У Луцьку зросла вартість проїзду в міських маршрутках з 8 грн до 14 грн. Учнівський квиток коштуватиме 7 грн. Рішення набирає чинності з четверга, 16 червня.

Відповідне рішення підтримав луцький міський виконавчий комітет у середу, 15 червня, повідомляє ВолиньPost. Раніше зазначалось, що підвищення тарифу зумовив різкий ріст на пальне. До прикладу, у попередньому тарифі в 8 грн ціна дизпалива була закладена на рівні 26 грн за літр, коли наразі вона становить вдвічі більше: близько 58 грн за літр.

Нагадаємо, до цього востаннє тариф коригували в жовтні 2021 року. Тоді вартість проїзду в маршрутках зросла з 6 грн до 8 грн.

Через кризу з пальним у багатьох містах України підвищили вартість проїзду в громадському транспорті. У Івано-Франківську її підняли до 10 грн, у Львові – до 15 грн, в Ужгороді – до 12 грн.

Втім, залишаються міста, які досі не підвищували тариф. У Рівному 14 червня виконком розглядав проект рішення про підняття цін до 14 грн, але поки його так і не схвалили. У сусідньому Тернополі мерія взагалі вирішила на 25% скоротити кількість рейсів, аби не піднімати тариф.