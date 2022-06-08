В Івано-Франківську міськвиконком підвищив тарифи на проїзд у громадському транспорті з 8 до 10 грн. Нова вартість проїзду в маршрутках вводиться із четверга, 16 червня. Зростання цін наразі стосується тільки тих автобусів, які обслуговують приватні перевізники, вартість проїзду в комунальному транспорті не змінюється.

Про зміну тарифу на перевезення у громадському транспорті в Івано-Франківську повідомив мер міста Руслан Марцінків під час прямого ефіру у середу, 8 червня. За його словами, підвищення вартості проїзду в маршрутках відбулося через суттєве зростання цін на пальне.

«Змушені були сьогодні відкоригувати тарифи на проїзд. Зокрема, в приватному транспорті. Тобто, ми пішли назустріч приватним перевізникам і тариф із 16 червня в жовтих маршрутках буде коштувати 10 гривень. У комунальному транспорті – без змін», – сказав Руслан Марцінків.

Міський голова уточнив, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті (автобуси і тролейбуси КП «Електроавторанс») залишаються без змін та становлять: від 6 до 10 грн у залежності від виду оплати та наявності картки для проїзду в міському транспорті.

«Рішення непросте, довго обговорювали, але ви знаєте, наскільки зросли ціни на пальне, тому маємо два маршрути – 26 і 33 – які не їздять, ну і мусіли шукати компроміс, щоби транспорт їздив в Івано-Франківську», – додав міський голова.

Зазначимо, через суттєве зростання цін на пальне у різних містах на заході України підняли вартість проїзду у міському транспорті, зокрема, в Ужгороді також збільшили вартість проїзду у міському транспорті 12 грн, аналогічне рішення прийняли у Мукачеві. У Львові вартість проїзду в маршрутках збільшили до 15 грн.

У деяких містах через здорожчання пального зменшили кількість автобусів на маршрутах.До прикладу, у Шепетівці на Хмельниччині курсуватиме лише один міський автобус із п'ятнадцять маршрутів громадського транспорту. У Рівному майже удвічі скоротили кількість громадського транспорту. У Чернівецькій області місцевих мешканців попросили не користуватись транспортом без нагальної потреби, щоб зекономити пальне.