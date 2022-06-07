Міськвиконком Мукачева підвищив вартість проїзду у маршрутках з 8 до 12 грн. Це вже друге підвищення тарифів за останні півроку. Вартість проїзду у маршрутках підняли з огляду на суттєве підвищення ціни пального. Нові тарифи діятимуть із 14 червня.

Про затвердження нового тарифу на проїзд у міському транспорті в Мукачеві повідомила прес-служба міськради у вівторок, 7 червня. Як пояснюють у міськвиконкому, вартість пального зросла на понад 100%, тому підприємці, які обслуговують маршрути, зазначали, що працюють у збиток оскільки вартість пального, автозапчастин та обслуговування транспорту зросла більше ніж удвічі.

Перевізники під час засідання міськвиконкому зазначали, що за вартості проїзду 8 гривень будуть змушені відмовлятися від маршрутів. На засіданні затвердили новий тариф на перевезення пасажирів автобусними маршрутами Мукачівської громади, з 14 червня проїзд в міських автобусах становитиме 12 гривень.

Разом із тим, вартість проїзду в селах громади становитиме:

м. Мукачево – с. Лавки» – 18 грн;

м. Мукачево – с. Нове Давидково – 18 грн;

м. Мукачево – с. Нижній Коропець – 20 грн;

м. Мукачево – с. Павшино – 15 грн;

м. Мукачево – с. Шенборн – 15 грн;

м. Мукачево – с. Барбово – 25 грн;

м. Мукачево – с. Завидово – 22 грн;

м. Мукачево – с. Негрово – 25 грн;

м. Мукачево – с. Горбок – 24 грн;

м. Мукачево – с. Пістрялово – 18 грн;

м. Мукачево – с. Форнош – 35 грн;

м. Мукачево – с. Ключарки – 20 грн.

Зазначимо, через суттєве зростання цін на пальне в Ужгороді також збільшили вартість проїзду у міському транспорті з 8 до 12 грн. Відповідне рішення схвалили на засіданні міськвиконкому у середу, 25 травня. Попередній раз ціну на проїзд у маршрутках в Ужгороді збільшували у жовтні 2020 року.

Нагадаємо, через дефіцит та здорожчання пального у майже всіх областях на заході України збільшили вартість проїзду в маршрутках та суттєво скоротили кількість рейсів. До прикладу, у Шепетівці на Хмельниччині через проблеми із запасами пального курсуватиме лише один міський автобус із п'ятнадцять маршрутів громадського транспорту. У Рівному майже удвічі скоротили кількість громадського транспорту. У Чернівецькій області місцевих мешканців попросили не користуватись транспортом без нагальної потреби, щоб зекономити пальне, а в Івано-Франківську – пересідати на велосипеди та більше ходити пішки.