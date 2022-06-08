Міське підприємство Тернополя, що займається перевезеннями пасажирів, скоротило кількість автобусів та тролейбусів, що виходять у рейси. Це зробили задля економії, аби не піднімати тариф за проїзд. Наразі чинним залишається старий тариф, також збережені всі пільги для пасажирів.

Зміни впроваджували протягом травня, але офіційно про скорочення транспорту прес-служба міськради повідомила в середу, 8 червня. В середньому, кількість громадського транспорту, що належить комунальному підприємству «Тернопільелектротранс», зменшилась на 20-25%.

Зокрема, замість 51 тролейбуса у робочі дні в рейси виходять 44, а у вихідні – лише 27. Також замість 39 автобусів щодня виїжджають 32. Це допомогло скоротити витрати дизельного пального на 2,9 тис. літрів.

Також завдяки скороченню кількості тролейбусів у травні вдалось зекономити використання електроенергії на 74,6 тис. кіловат-годин.

«Такий крок допоможе стримати підняття вартості проїзду у громадському транспорті міста, зменшити загальні витрати на перевезення, натомість буде забезпечено перевезення усіх пасажирів дещо меншою кількістю транспорту», – вважають у міськраді.

Також додають, що попри складу ситуацію, у Тернополі наразі збережені усі пільги на проїзд у громадському транспорті.