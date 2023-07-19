Платити за новою ціною пасажирам доведеться з четверга, 20 липня

У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах. З четверга, 20 липня, одна поїздка коштуватиме 8 грн замість 6 грн. Для учнів та студентів також підвищили тариф з 3 грн до 4 грн.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету в середу, 19 липня. В. о. директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк зазначила, що тариф вирішили підвищити через зростання цін на електроенергію.

«В попередньому тарифі вартість електроенергії була 5,36 грн, в розрахунковому – 6,45, станом на сьогодні це вже 6,90. Варто зазначити, що департамент економічної політики постійно моніторить тарифи інших міст ідентичних місту Луцьку. Це – Полтава, Чернівці, Житомир, Львів, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ, у яких вартість проїзду у електротранспорті становить 8-12 гривень. Наше місто – одне з останніх, де переглядають вартість проїзду», – зазначила вона.

Згідно з рішенням, тарифи зростуть вже відзавтра, з 20 липня. Додамо, що студенти та учні платитимуть по 4 грн.

Нагадаємо, востаннє тариф на проїзд в тролейбусах підвищували в січні 2022 року. Тоді його підвищили з 4 до 6 грн.