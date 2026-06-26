У Рівненській громаді з 1 липня зросте вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Відтепер споживачі платитимуть 68,45 грн за кубометр замість 32,5 грн. Відповідне рішення депутати ухвалили з урахуванням збитковості попереднього тарифу.

Як повідомив у п’ятницю, 26 червня, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш, нові тарифи передбачають: водопостачання для населення – 33,66 грн/м³ без ПДВ (замість 13,90 грн/м³), водовідведення для населення – 23,38 грн/м³ без ПДВ (замість 13,26 грн/м³), а також водовідведення для суб’єктів господарювання – 14,24 грн/м³ без ПДВ.

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За словами посадовця, попередній тариф не переглядали з початку 2022 року, тоді як витрати «Рівнеобленерго» суттєво зросли.

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«З того часу дорожчало усе, крім води – електроенергія, пальне тощо. Водоканал накопичує борги не з власної вини. Лише за перший квартал 2026 року фінансові втрати становлять 23 млн грн, а загальна заборгованість за електроенергію та очищення стоків на “Рівнеазоті” сягає близько 160 млн грн», – зазначив він.

Карауш також додав, що раніше тарифи встановлював національний регулятор, однак цьогоріч ці повноваження повернули органам місцевого самоврядування.

«Ми реагуємо, бо ситуація і так критична. Інші області також ухвалюють подібні рішення», – додав голова Рівненської облради.

За його словами, нові тарифи не покриють наявні борги «Рівнеоблводоканалу», однак мають зупинити їх подальше зростання. Водночас вартість води у Рівному все ще є нижчою, ніж у низці інших міст області: у Костополі – 80 грн за кубометр, у Дубні – 76 грн, у Вараші – 108 грн, в Острозі – 116 грн.