У квітні міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що сукупна заборгованість Харкова та його комунальних підприємств перед державними енергетичними компаніями сягнула майже 31 млрд грн. З цієї суми близько 8 млрд грн припадало на борги за електроенергію, ще 23 млрд грн – за природний газ. Найбільшим боржником було комунальне підприємство «Харківські теплові мережі», яке забезпечує місто централізованим опаленням і гарячим водопостачанням.

Попри значні борги, у Харкові продовжує діяти безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, а вартість окремих комунальних послуг залишається низькою. Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький назвав таку модель своєрідним «комунізмом в окремому місті», зазначивши, що фактичне фінансування безкоштовного транспорту та стримування тарифів відбувається шляхом накопичення боргів за газ, електроенергію та тепло.

Своєю чергою міський голова Харкова Ігор Терехов наголошував, що оцінювати фінансовий стан міста без урахування наслідків повномасштабної війни, державного мораторію на підвищення тарифів і накопичених боргів держави перед громадою некоректно. За його словами, значна частина заборгованості підприємств сформувалася через невідшкодовану різницю в тарифах, штрафні санкції та збиткову модель функціонування галузі. Терехов також заявляв, що за умови повної компенсації державою різниці в тарифах таких боргів не було б.

Водночас аналогічна проблема характерна не лише для Харкова, адже під час повномасштабної війни держава не відшкодовує різницю в тарифах жодній громаді України.

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ZAXID.NET отримав дані про борги обласних центрів у західному регіоні. Попри віддаленість від фронту та менший, ніж у Харкові, вплив війни, у цих міст також наявні борги за електрику і газ. Так само, як у Харкові, на заході нарікають на заморожені тарифи і на відсутність реакції з боку держави.

Львів

У Львові найкраща ситуація з боргами з-поміж обласних центрів на заході. Станом на 01 травня 2026 року, відповідно до наданої інформації комунальними підприємствами Львівської міської територіальної громади, заборгованість за електроенергію становить 86,5 тис. грн. Це борг ЛКП «Муніципальна варта» за березень 2026 року). Заборгованість за природний газ та інші енергоносії відсутня.

«Погашення заборгованості ЛКП «Муніципальна варта» планується здійснити після надходження відповідного фінансування», – повідомили там.

Ужгород

КП «Водоканал м. Ужгорода» повідомило, що станом на 1 червня 2026 року заборгованість підприємства за спожиту електроенергію становить 32,5 млн грн з ПДВ. Заборгованість за природний газ та інші енергоносії відсутня.

Будівля «Водоканалу» в Ужгороді, фото «Суспільне»

За останні роки підприємство поступово скорочувало споживання електроенергії: якщо у 2022 році воно використало 16,56 млн кВт·год активної електроенергії, то у 2025 році – 14,84 млн кВт·год. Водночас витрати на електроенергію суттєво зросли через підвищення тарифів. Нарахування за електроенергію збільшилися з 87,4 млн грн у 2022 році до 147,6 млн грн у 2025 році. За перший квартал 2026 року підприємству вже нарахували 58,7 млн грн.

Рівень оплати за електроенергію коливався від 91% до 97,6% у 2022–2025 роках, однак у першому кварталі 2026 року знизився до 70,2%. Однією з причин, кажуть у водоканалі, є значне зростання фактичного тарифу на електроенергію, який суттєво перевищує вартість, закладену у структурі тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Якщо у 2022 році різниця між ними становила лише 1,35%, то у першому кварталі 2026 року вона зросла до 80,7%.

Кредиторська заборгованість підприємства також збільшується. Якщо наприкінці 2022 року вона становила 18,7 млн грн, то за підсумками першого кварталу 2026 року зросла до 61,8 млн грн. Заборгованість за електроенергію за цей же період збільшилася з 15,3 млн грн до 51,4 млн грн.

У підприємстві зазначають, що простроченої заборгованості за електроенергію немає. Наявний борг сформувався за квітень і травень 2026 року. Раніше накопичені борги вдалося погасити завдяки дотації на покриття збитків у розмірі 26,8 млн грн та поворотній фінансовій допомозі на 15 млн грн.

Основним джерелом оплати електроенергії є власні обігові кошти підприємства, які формуються за рахунок тарифу. Водночас через обмеження тарифів для населення «Водоканал Ужгорода» постійно відчуває дефіцит коштів. На підприємстві наголошують, що ситуація із розрахунками за електроенергію залишається складною: постачальник ТОВ «ТОЛК Україна» регулярно надсилає попередження про можливе припинення електропостачання через борги.

Для забезпечення поточних розрахунків підприємство змушене відкладати реалізацію інвестиційних програм, переносити планові ремонти інфраструктури, збільшувати заборгованість перед іншими контрагентами та нарощувати зобов’язання перед державним бюджетом. Крім того, юристи водоканалу ведуть претензійно-позовну роботу зі стягнення заборгованості зі споживачів. Отримані з міського бюджету дотації, як зазначають у підприємстві, повністю спрямовуються на його потреби.

Луцьк

Станом на 1 квітня 2026 року комунальні підприємства Луцька заборгували за енергоносії 424,8 млн грн. Із цієї суми 52,1 млн грн припадало на електроенергію, а 372,7 млн грн – на природний газ. Заборгованість за інші енергоносії була відсутня. Водночас уже станом на 1 травня підприємства погасили 43,75 млн грн боргу за електроенергію.

Найбільшими боржниками серед комунальних підприємств міста є ДКП «Луцьктепло» та КП «Луцькводоканал».

Борг ДКП «Луцьктепло» за електроенергію протягом останніх років поступово зменшувався: якщо наприкінці 2024 року він становив 19 млн грн, то наприкінці 2025 року скоротився до 11,2 млн грн, а станом на 1 квітня 2026 року – до 8,35 млн грн. Водночас заборгованість підприємства за природний газ залишається значною. Наприкінці 2024 року вона становила 262,2 млн грн, наприкінці 2025 року – 246,6 млн грн, а на початку квітня 2026 року зросла до 372,7 млн грн.

КП «Луцькводоканал» також суттєво наростило борг за електроенергію. Якщо на кінець 2024 року підприємство заборгувало 886 тис. грн, то наприкінці 2025 року борг зріс до 5,3 млн грн. Станом на 1 квітня 2026 року заборгованість уже становила 43,75 млн грн. Із цієї суми 8,41 млн грн припадало на оплату послуг із розподілу електроенергії.

«Луцьктепло» має значні борги за газ та електрику, фото пресслужби

Крім того, у ДКП «Луцьктепло» наявна прострочена заборгованість за природний газ перед НАК «Нафтогаз України». Станом на 1 травня 2026 року її розмір становив 149 млн грн. Для погашення цього боргу розроблено графік реструктуризації, який передбачає повний розрахунок до 31 грудня 2026 року.

Тернопіль

Станом на 1 квітня 2026 року борг КП «Тернопільводоканал» за електроенергію становив 16,1 млн грн. Заборгованість підприємства за природний газ та інші енергоносії відсутня. За останні роки борг водоканалу суттєво зріс: якщо на початку 2024 року він становив лише 1,4 млн грн, то на початку 2025 року збільшився до 12,4 млн грн. На початку 2026 року заборгованість скоротилася до 8,9 млн грн, однак уже за перший квартал знову зросла до понад 16 млн грн.

Значно більші борги накопичило КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». Станом на 8 травня 2026 року його заборгованість за природний газ, а також послуги з транспортування та розподілу газу становила 176,4 млн грн. Із цієї суми 149,2 млн грн були простроченими понад 31 день, а ще 27,2 млн грн – поточними. Для порівняння, наприкінці 2024 року борг підприємства за газ перевищував 229 млн грн, а наприкінці 2025 року становив 171,3 млн грн.

Крім того, «Тернопільміськтеплокомуненерго» мало значну заборгованість за електроенергію. Станом на 8 травня 2026 року вона становила 19 млн грн, з яких 14,6 млн грн були простроченими, а 4,5 млн грн – поточними. Наприкінці 2024 року борг підприємства за електроенергію становив 37,2 млн грн, а наприкінці 2025 року зріс до 40,5 млн грн.

«Тернопільміськтеплокомуненерго» - найбільший боржник серед КП, фото «Терен»

Таким чином, найбільшим боржником серед комунальних підприємств Тернополя є КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», яке заборгувало понад 195 млн грн за природний газ та електроенергію, тоді як борг КП «Тернопільводоканал» обмежується 16,1 млн грн за спожиту електроенергію.

Рівне

Станом на 1 квітня 2026 року загальна заборгованість комунальних підприємств Рівного за електроенергію становила 13,48 млн грн, з яких 5,13 млн грн були простроченими.

Найбільшим боржником було КП «Рівнеелектроавтотранс», яке заборгувало 10,02 млн грн, з них – 5,13 млн грн простроченої заборгованості. Для порівняння, на початок 2026 року борг підприємства становив 11,64 млн грн, з яких 3,85 млн грн були простроченими.

КП «Міськсвітло» станом на 1 квітня 2026 року мало борг за електроенергію у розмірі 2,81 млн грн, тоді як на початок 2026 року заборгованість була відсутня.

КП «Рівненське ШЕУ» заборгувало 141,9 тис. грн, КАТП-1728 – 168,2 тис. грн, КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» – 53,9 тис. грн, а КП «Квасилівтеплоенерго» – 278,9 тис. грн. Простроченої заборгованості в цих підприємств не було.

На початку 2024 року загальний борг комунальних підприємств за електроенергію становив лише 1,11 млн грн, на початку 2025 року – 1,85 млн грн, а на початку 2026 року зріс до 12,36 млн грн.

Хмельницький

Станом на 31 березня 2026 року комунальні підприємства Хмельницької громади заборгували за енергоносії понад 1,03 млрд грн. Із цієї суми 88,6 млн грн припадає на електроенергію, а ще 939 млн грн – на природний газ.

Заборгованість за електроенергію за останні роки стрімко зросла, повідомили у міській раді. Якщо наприкінці 2024 року вона становила 40,3 млн грн, то наприкінці 2025 року збільшилася до 60,9 млн грн, а станом на кінець першого кварталу 2026 року досягла 88,6 млн грн. Основним боржником є МКП «Хмельницькводоканал», на яке припадає 76,6 млн грн, або 86,5% усіх боргів за електроенергію. Понад місяць підприємство не сплачувало 51,3 млн грн. Водночас у міській раді зазначають, що вся заборгованість за електроенергію формально вважається поточною.

Серед інших великих боржників за електроенергію – ХКП «Електротранс» із боргом 8,3 млн грн. Заборгованість ХКП «Спецкомунтранс», УМК «Південно-Західна» та КП «Агенція муніципальної нерухомості» становила по 0,7 млн грн.

Уже станом на 30 квітня 2026 року «Електротранс», «Спецкомунтранс», УМК «Південно-Західна» та «Агенція муніципальної нерухомості» повністю погасили свої борги, а заборгованість «Хмельницькводоканалу» скоротилася до 50,4 млн грн.

Хмельницький «Електротранс» погасив борги, фото пресслужби

Основна частина боргів комунальних підприємств припадає на природний газ. Станом на 31 березня 2026 року вона становила 939 млн грн. Для порівняння, наприкінці 2024 року борг за газ складав 805,8 млн грн, а наприкінці 2025 року – 948,8 млн грн.

Найбільшим боржником є МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», яке накопичило 879,4 млн грн заборгованості, що становить майже 94% усіх газових боргів комунальних підприємств громади. Із цієї суми 814,6 млн грн підприємство винне перед Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», причому 321,8 млн грн є простроченими. Станом на 27 квітня 2026 року борг перед компанією скоротився до 760,3 млн грн, з яких простроченими залишалися 302,8 млн грн. Крім того, підприємство має ще 64,8 млн грн боргу перед НАК «Нафтогаз України» за договором реструктуризації.

Ще одним значним боржником є КП «Південно-західні тепломережі», яке заборгувало 59,5 млн грн за природний газ. Уся ця сума є простроченою.

Загалом станом на 27 квітня 2026 року прострочена заборгованість комунальних підприємств Хмельницького за природний газ становила 362,3 млн грн. Для її погашення підприємства посилюють претензійно-позовну роботу зі споживачами, ведуть переговори про реструктуризацію боргів, поступово погашають заборгованість завдяки наявним коштам та залучають фінансову підтримку з міського бюджету.

Чернівці

Станом на 1 квітня 2026 року сукупна кредиторська заборгованість комунальних підприємств Чернівецької міської територіальної громади становила 569,8 млн грн.

Найбільший борг має МКП «Чернівцітеплокомуненерго» – 568,5 млн грн, що становить майже всю кредиторську заборгованість комунального сектору міста.

КП «Чернівціводоканал» має кредиторську заборгованість у розмірі 124 тис. грн. У міській раді зазначили, що підприємство поступово погашає борг, який виник у серпні 2022 року. Його повне погашення планують завершити до кінця 2026 року.

Ще кілька комунальних підприємств мають поточну кредиторську заборгованість, строк сплати якої ще не настав. Зокрема, МКП «МіськШЕП» заборгувало 630,5 тис. грн, МКП «Нептун» – 406,7 тис. грн, а МКП «Дельфін» – 95,7 тис. грн.

Міська рада Івано-Франківська відмовилась надати інформацію про заборгованість за енергоносії.