Нові тарифи для населення становлять 94,76 грн за кубометр

У Трускавці зростуть тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради у п’ятницю, 29 червня. Це рішення підтримали одноголосно – 15 членів виконкому. Вартість послуги зросла орієнтовно на 50%. Про це повідомила пресслужба Трускавецької міської ради.

Після ухвалення рішення нові тарифи для населення становлять 94,76 грн за кубометр. Як повідомили у пресслужбі Трускавецької міської ради, тариф на послуги з водопостачання та водовідведення піднімали востаннє у травні 2026 року. Вартість за послуги тоді зросла з 53,97 грн до 62,04 грн за кубометр. До цього тариф для населення не змінювався з 2022 року.

У міській раді пояснили, що збереження попереднього тарифу призвело б до щомісячних збитків підприємства. За підрахунками, йдеться про понад 4 млн грн втрат щомісяця.

«Окрім підняття тарифу, вирішено створити робочу групу, котра запломбує кран, який веде з питного озера, щоб воно наповнювалося в природний спосіб, шукатиме крадіїв води та напрацьовуватиме пропозиції виходу з кризи», – йдеться у повідомленні.

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Окрім підвищення тарифів, на засіданні виконкому підняли питання щодо стану питного озера, котре пересохло через кліматичні умови та є резервним джерелом водопостачання Трускавця. Відтак у мерії розглядатимуть проєкт будівництва нової гілки водогону від річки Стрий в районі Гірне-Дуліби.

До слова, КП «Дрогобичводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для Дрогобича, Трускавця, Стебника та 13 сіл Дрогобицького та Стрийського районів.

Після підвищення тарифів Трускавець, Дрогобич та Борислав залишаються серед міст Львівської області з однією з найвищих цін на послуги водопостачання та водовідведення для населення. Для порівняння, сукупний тариф у КП «Стрийводоканал» становить 72,06 грн/м³, у Бориславській громаді КП «Вододар» – 99,74 грн/м³, в Шептицькій громаді нині діє тариф 63,86 грн/м³, у Дрогобичі після зростання тарифу – 87,30 грн/м³. Водночас у Львові для населення зберігається один із найнижчих тарифів не лише на Львівщині, а й в Україні – 25,88 грн/м³ за послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET інформував про зміну вартості тарифу на водопостачання та водовідведення у місті Дрогобич. Вартість тарифу для населення зросла вдвічі та становить 87,30 грн/м³.