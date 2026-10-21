Відповідну правку до проєкту держбюджету на 2027 рік парламент розгляне вже наступного тижня

У середу, 21 жовтня, бюджетний комітет парламенту одноголосно підтримав правку №1279 до законопроєкту про державний бюджет на 2027 рік. Зміни передбачають збільшення грошового забезпечення військових. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Тільки що бюджетний комітет підтримав нашу правку №1279 про збільшення зарплат військових. Ще раз: не просто переглянути, а збільшити! За наполяганням уряду виключили відсоток, але все ж таки», – написав нардеп.

У правці спочатку йшлося про збільшення грошового забезпечення військових не менше, ніж на 20%, проте конкретну цифру у відсотках з фінального документа вилучили.

Цю правку до законопроєкту про держбюджет на наступний рік підтримали разом із правкою №1283 від народної депутатки Анни Пуртової, що зобов’язує уряд переглянути зарплати військових. Це означає, що коли Верховна Рада підтримає ці правки своїм голосуванням, уряд отримає відповідне доручення і повинен буде його виконати, пояснив Ярослав Железняк.

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«Це ще треба буде відстояти в залі й потім дотиснути уряд змінити свою постанову щодо зарплат військових. Але це великий крок, який може зробити парламент для підняття зарплат військових. Я вдячний авторському колективу нашої правки, яку підписало багато народних депутатів як від “Слуги народу”, так і від опозиції. Тут без будь-яких політичних прапорів, всі обʼєднали зусилля для цього важливого питання», – написав нардеп.

Коли правку про збільшення зарплат військових розгляне парламент

За словами Ярослава Железняка, голосування за правку про збільшення зарплат військових із 1 січня 2027 року народні депутати мають розглянути наступного тижня. Раніше планувалося, що Верховна Рада засідатиме впродовж 26–30 жовтня, щоб попрацювати над проєктом держбюджету, до якого після першого розгляду запропоновано тисячі правок.

Яка зарплата у військових зараз

З 1 червня 2026 року запрацювала реформа ЗСУ, яка, серед іншого, передбачає підвищення виплат військовим, зокрема тим, хто служить у тилу. Проте, згідно з нормативними актами, суми зростають завдяки надбавкам і різноманітним преміям, тоді як мінімальний розмір грошового забезпечення залишається на рівні 20 тис. грн.

Надбавки, затверджені у 2026 році, становлять від 10 до 100 тис. грн на місяць, залежно від того, де служить військовий. Вони розраховуються пропорційно за днями.

Раніше голова уряду Сергій Корецький повідомив, що в проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачені гроші на продовження виплати надбавок. Він також наголосив, що Кабмін шукає додаткові джерела фінансування для підвищення зарплат військових.

Додамо, що уряд заклав у бюджет на 2027 рік 1,02 трлн грн на грошове забезпечення ЗСУ, а загалом на сектор безпеки й оборони передбачено 4,885 трлн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2027 році також заплановане зростання мінімальної зарплати в Україні.