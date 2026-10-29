Найвищі зарплати серед держслужбовців - у суддів

Парламентарі в середу, 28 жовтня, під час голосування за проєкт держбюджету на 2027 рік відмовились підтримати правку голови фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева про обмеження зарплат держслужбовців на рівні 80 тис. грн. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив сам автор правки.

Правку №1003 підтримали лише 157 нардепів, тоді як для її ухвалення потрібно було щонайменше 226 голосів.

«Нагадаю, середня зарплата вчителя сьогодні – 19,1 тис. грн, медика – 21,7 тис. грн. І на цьому тлі зарплати окремих чиновників, які в рази перевищують ці суми, викликають справедливі запитання. Я пропонував запровадити обмеження виключно на час війни. На жаль, колеги не погодилися з цією пропозицією. Переконаний, що до цього питання нам ще доведеться повернутися», – написав Данило Гетманцев.

Середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади, пише сайт ZN.ua, становить 66,84 тис. грн, а середня нарахована суддівська винагорода коливається від 197,8 тис. грн до 446,7 тис. грн.

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Мінімальна зарплата і зарплата військових

Як повідомляв ZAXID.NET, народні депутати підтримали правку до проєкту бюджету, що передбачає доручити уряду підвищити грошове забезпечення військовим. Щоправда, конкретні цифри чи відсоток підвищення буде пропонувати Кабінет Міністрів до другого читання. Зараз мінімальне грошове забезпечення в ЗСУ становить близько 20 тис. грн. А збільшення виплат регулюється надбавками від 10 тис. грн в тилу до 100 тис. грн на лінії зіткнення в місяць пропорційно до відпрацьованих днів.

Також проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з 8647 грн до 9546 грн на місяць з 1 січня. Загальний прожитковий мінімум на одну людину має зрости з 3209 грн до 3559 грн на місяць.