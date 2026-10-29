Остаточно питання фінансування програми має вирішити уряд до другого читання законопроєкту про держбюджет на 2027 рік

У середу, 28 жовтня, Верховна Рада України проголосувала за проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні з урахуванням кількох десятків правок з-понад 5200 запропонованих нардепами. Серед змін, які ухвалили, – доручення уряду заборонити фінансування виплат за програмою «Національний кешбек». Розповідаємо, що буде далі з програмою.

Думка бюджетного комітету і парламенту

Українці не отримують виплати за програмою «Національний кешбек» вже понад чотири місяці, хоча нарахування досі тривають. Вже давно у парламенті йшлося про те, щоб закрити чи принаймні призупинити цю ініціативу.

12 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що програма не фінансується, тому що на це просто немає грошей. Щодо виплат на наступний, 2027 рік, народна депутатка Ніна Южаніна припустила, що вони можуть бути включені в програму підтримки виробників, на яку передбачено 9,4 млрд грн.

Проте 22 жовтня бюджетний комітет Ради виступив проти такої ідеї.

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«Комітет пропонує заборонити виплату “Національного кешбеку” з бюджетної програми на підтримку розвитку виробництва та підприємництва, а також вивчити питання, чи потрібно взагалі виплачувати “Національний кешбек” за державні кошти», – повідомляла тоді пресслужба парламенту.

Правка №846 до проєкту бюджету на 2027 рік була однією з небагатьох, що підтримали народні депутати під час голосування 28 жовтня. Так, заборону виплати «Нацкешбеку» з програми підтримки розвитку виробництва підтримали 295 нардепів, повідомляє «Інтерфакс-Україна», а заборону сплати коштів за програму з держбюджету – 284.

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Чи збережеться «Національний кешбек» у 2027 році

Водночас парламент врахував правку із зауваженнями – йдеться не про остаточну заборону фінансування, а про доручення уряду розглянути це питання. Кабінет Міністрів має подати свою пропозицію до другого читання законопроєкту про держбюджет на 2027 рік. Тож наразі невідомо, чи продовжать виплати за програмою наступного року. Це стане зрозуміло після ухвалення бюджету. Додамо, що друге читання в парламенті заплановане на кінець листопада 2026 року.

Разом з тим, на сайті програми зазначено, що вона діє до 30 квітня 2028 року.

Нагадаємо, що востаннє гроші на спеціальні картки у межах проєкту «Національний кешбек» українці отримували в липні 2026 року – це були виплати за квітень. Відтоді нарахування відбуваються, а виплати – ні.

Скільки грошей з бюджету витратили на «Нацкешбек»

На 2026 рік на виплати нацкешбеку було передбачено 2,14 млрд грн, але наприкінці червня фінансування збільшили до 2,94 млрд грн загалом. Ці гроші мали взяти з резервного фонду бюджету.

За весь період дії програми – з вересня 2024 року до 1 травня 2026 року – українцям виплатили близько 8 млрд грн кешбеку (йдеться про 2024, 2025 і 2026 роки). Щомісяця виплати отримували близько 5 млн людей.