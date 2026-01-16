В Україні торік на 36,8% зросла кількість людей, яким виплачували мінімальну зарплату, що свідчить про високий відсоток заробітних плат в тіні. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі.

«Фактично ринок праці у 2025 році за податковими даними відзначається мінімальними позитивними кроками з виведенні заробітних плат з тіні», – зазначив Гетманцев.

Згідно з податковою звітністю платників податків, у 2025 році середня заробітна плата становила 20 787 грн, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році. Однак, як наголосив депутат, це все ще на 23% менше від показників Держстату.

Структура виплат у 2025 році (у середньому за місяць):

964 тис. українців отримували менше від мінімальної зарплати (8 000 грн);

323 тис. українців – рівно мінімалку (8 000 грн);

6,1 млн українців – більше від мінімальної зарплати.

Як писав ZAXID.NET, за даними дослідження кількох аналітичних центрів, у 2024 році державний бюджет втратив через схеми з неоформленими працівниками та необлікованими зарплатами (мінімальна платня+гроші в конверті) від 400 до 510 млрд грн. Це одна з найбільших царин тіньової економіки в Україні.