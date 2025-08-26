Відпочинковий комплекс розташується на березі річки на в'їзді до села Волосянка

Обслуговуючий кооператив «Каскад Карпати» оголосив про намір побудувати великий готельно-ресторанний комплекс у селі Волосянка Славської селищної громади. Він розташується фактично на березі річки Славка. Володіє кооперативом родина івано-франківського бізнесмена-девелопера, колишнього голови Галицької районної державної адміністрації Ярослава Бартківа.

Як йдеться в оголошенні про плановану діяльність, відпочинковий комплекс складатиметься з двох будівель – на шість та сім поверхів. У ньому працюватимуть готель на 220 номерів, ресторан на 400 гостей, спа-центр площею 2,5 тис. м2, велика зала для конференцій та урочистих подій на 950 м2. Також передбачені комерційні приміщення площею 395 м2, наземна та підземна парковки на 28 і 85 автівок відповідно.

Відпочинковий комплекс планують звести на березі річки Славка, на в’їзді до села Волосянка з боку Славського. Навпроти розташоване урочище Цоцора та відпочинковий комплекс «Вежа Ведмежа». У цьому районі компанія-ініціатор будівництва, обслуговуючий кооператив «Каскад Карпати», має дві земельні ділянки загальною площею 0,98 га.

За твердженням кооперативу, новий готель з рестораном і спа сприятиме розвитку туризму в регіоні, оскільки «готельний комплекс повинен задовольнити попит в готельних послугах для відпочинку, перебування під час уїк-ендів, нічлігів під час подорожування, влаштування і проведення конференцій, надання комплексу ресторанних послуг».

Згідно з даними платформи Vkursi, обслуговуючий кооператив «Каскад Карпати» зареєстрували в Івано-Франківську наприкінці січня 2025 року. Основний вид діяльності – обслуговування об’єктів, також кооператив займається будівництвом, прибирання промислових об’єктів, купівлею-продажем майна тощо.

Засновниками кооперативу є п’ятеро жителів Прикарпаття – Андрій Бартків з Івано-Франківська, Наталія Башурин, Ярослав та Ірина Барткови з села Микитинці, а також Василь Гедзик із села Горохолина (усі села – Івано-Франківський район).

Ярослав Бартків – івано-франківський підприємець та голова Галицької районної адміністрації (2015-2016 рр.). Протягом 1998-2015 рр. він був депутатом міської ради Івано-Франківська, спочатку від «Демократичної партії України», а згодом від «Нашої України». Після звільнення з РДА, до 2020 року був депутатом Галицької райради від партії Петра Порошенка.

Нині екс-посадовець має будівельний бізнес на Івано-Франківщині, це компанії «Оселя Іф-Девелопмент», «Контрактінвестбуд», будівельний кооператив «Опришівська слобода» тощо, згідно з даними YouControl. Відомі проєкти – котеджні містечка Family Town та Family Town 2 на околиці Івано-Франківська.

Андрій Бартків та Наталія Башурин – це діти підприємця. Андрій Бартків є співвласником і менеджером у сімейному будівельному бізнесі, а Наталія Башурин працює заступником директора навчально-наукового юридичного інституту КНУ ім. Василя Стефаника. До родинного бізнесу належить також ТОВ «Карпати Мотор», що продає автомобілі, мотоцикли, генератори та іншу техніку, та займається технічним обслуговуванням автомобілів. Компанія є офіційним дилером компанії Honda в регіоні.

Андрій Бартків разом із Василем Гедзиком є власниками «Прикарпатської юридичної компанії», обидва мають чинні адвокатські ліцензії.