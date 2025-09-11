Львів передав дрони, автомобілі, генератори та інші речі військовим

Львівська громада передала для 103 та 80 бригад, які зараз воюють на Сумщині, чергову партію допомоги – автомобілі, тепловізори, нічники, засоби зв’язку, старлінки, генератори й понад сотню дронів. Загальна вартість обладнання 10 млн грн. Про це у четвер, 11 вересня, повідомив міський голова Андрій Садовий, який перебуває з візитом на Сумщині.

«Приїхали подякувати нашим хлопцям і дівчатам за захист і передати допомогу від львів’ян. Громада Львова закупила для 103-ї бригади ТрО та 80-ї бригади авто, буси, тепловізори, нічники, засоби зв’язку, старлінки, генератори й понад сотню дронів. Загальна вартість – 10 млн грн», – розповів мер Львова.

Мер Львова відвідав львівських військових на Сумщині (фото ЛМР)

Андрій Садовий також зауважив: «Ворог боїться розвідроти 103-ї, як вогню. Це доказ, що тероборона здобуває авторитет серед бойових бригад. 80-та бригада – леви. Командир дбає не лише про бій, а й про людей. Завдяки цьому тут сильний бойовий дух».

Під час візиту мер відвідав поранених львів’ян у Сумській обласній лікарні.

«Ця передача – помста львів’ян за недоспані ночі. Щоб наші захисники нищили шахеди ще на вильоті», – додав Андрій Садовий.