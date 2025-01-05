Серед закупленого – БпЛА, РЕБ-системи, транспортні засоби та інше обладнання

У 2024 році Львів передав військовим допомогу на 1,1 млрд грн . З цієї суми – 635 млн грн скерували на закупівлі і 465 млн грн – на субвенції. Про це у своїх соцмережах повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Це найменше, що ми можемо зробити, як громада, для 50 тис. львів’ян і львів’янок, які сьогодні на фронті. У наступному році хочеться закупити й передати ще більше. Щоправда, Верховна Рада та Кабмін вирішили скоротити наш бюджет майже на 2 мільярди. Якщо буде потрібно, візьмемо кредит, але від підтримки армії не відмовимося. Ціль – не менше 1 мільярда гривень від Львова для Сил оборони України у 2025 році», – написав Андрій Садовий.

Серед закупленого – 11 815 дронів різної модифікації та БПЛА, 129 транспортних засобів (авто, спецтехніка), 169 РЕБ-систем та інше обладнання.

Візуалізація із Telegram Андрія Садового

Також цими днями Андрій Садовий відвідав п’ять бойових бригад, в яких найбільше служать львів'яни. Це 24-та окрема механізована бригада ім. короля Данила, 3-тя окрема штурмова бригада, 13-та бригада Національної гвардії «Хартія», 125-та окрема бригади територіальної оборони та 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр». Мер зустрівся із захисниками на передовій та передав від громади міста дрони, авто й іншу техніку.

Нагадаємо, відповідно до міської програми підтримки ЗСУ, на запити військових бригад і частин місто постійно купує те, що вкрай потрібне на передовій, або дає на це субвенції. На 2025 рік на підтримку військових у міському бюджеті вже передбачили 1 млрд грн.

Водночас, «Повернись живим» спільно з містом запустили великий збір «Зброєносці»: 200 мільйонів гривень збирають, щоб комплексно та компетентно забезпечити чотири бойові бригади ЗСУ, які тримають оборону на передовій. Йдеться про 24-ту окрему механізовану бригаду ім. короля Данила, 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду, 68-му окрему єгерську бригаду ім. Олекси Довбуша та 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду. За ці кошти придбають міномети, гранатомети, пікапи, РЕБи та квадрокоптери. Долучитися до збору можна за посиланням.