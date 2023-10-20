20 жовтня на фронт відправили один автомобіль, два безпілотники та 20 дронів

Львівська міська рада передала чергову допомогу українським військовим Зокрема 20 жовтня на фронт відправили один автомобіль, два безпілотники та 20 дронів.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, допомогу від громади Львова отримають чотири військові формування. Техніку закупили за запитами військових у межах загальноміської програми підтримки захисників, на яку з міського бюджету цьогоріч передбачили 1 мільярд гривень.

Зокрема 20 жовтня від громади міста військовим 76-го окремого полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення передали пікап Mitsubishi, військовій частині А4714 – шість дронів Autel Evo Max 4T, академії сухопутних військо – БПЛА «Валькірія», БПЛА «Мара» та 4 дрони Autel Evo Max 4T, ще 10 дронів Autel Evo Max 4T передали 24-тій окремій механізованій бригаді.

«У Львові діє міська програма підтримки Збройних сил України, яка передбачає 1 мільярд гривень на закупівлю обладнання для військових. Ми закуповуємо для військових бригад дрони, автомобілі, рації і те, що потрібне на передовій, або даємо на це субвенції. Ці закупівлі здійснюються коштом громади міста Львова», – повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Загалом на всі програми підтримки військових цього року місто надає 2,1 мільярди гривень. Наразі закуплено обладнання на 520 млн грн. Ще на стадії узгодження зараз є запити на закупівлі на понад 100 млн грн.