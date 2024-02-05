Львів|'янин Іван Малашняк зі спеціалістами, які врятували йому руку

Спеціалісти лікарні св. Луки, аби врятувати руку 64-річного пацієнта від ампутації, яку він травмував при розпилюванні дров болгаркою. Руку фактично відрізало на рівні передпліччя. Неушкодженою залишилася лише ліктьова кістка. Чоловікові провели чотири складні операції і врятували кінцівку.

64-річний Іван Малашняк зі Львова. Наприкінці вересня він порався по господарству, розпилював дрова болгаркою. Та ненароком вислизнула з рук і практично повністю відтяла ліву кінцівку. Син, якого батько покликав на допомогу, привіз його у лікарню св. Луки, де спеціалізуються саме на таких травмах, повідомили у медзакладі.

За словами лікарів, випадок був складний. Лезо пройшло крізь всю руку і фактично відрізало її на рівні передпліччя. Неушкодженою залишилася лише ліктьова кістка. Першими рятувати руку пацієнта взялися травматологи. Вони зіставили частини променевої кістки і зафіксували їх апаратом зовнішньої фіксації. Тоді реконструктивні хірурги кисті зшили серединний і ліктьовий нерв та провели пластику мʼяких тканин.

Після операції минув місяць, та перелом променевої кістки ніяк не зростався через надто великий кістковий дефект. Аби його закрити, травматологи взяли трансплантат з тазової кістки пацієнта та зафіксували все металевою пластиною. Але на цьому проблеми у лікуванні чоловіка не завершилися. Йому дошкуляв сильний біль.

«Його ліктьовий нерв стискали зарубцьовані тканини. Це давало болісні і пекучі відчуття на передпліччя, мізинець і безіменний палець. Ми відкрили кубітальний канал, по якому проходить ліктьовий нерв, звільнили його та перемістили вище. А для того, аби нерв знову не зарубцювався, ми обтягнули його сполучною тканиною перикарда із серця свині», – повідомила. реконструктивна хірургиня кисті Марія Кузейків:

Чоловік переніс чотири операції і усі пройшли успішно. Спеціалістам вдалося зберегти йому руку.

Нині чоловік двічі на тиждень займається із фізичними та ерготерапевтами, аби розпрацювати травмовану кінцівку та повернути навички самообслуговування. Аби повністю відновити функцію лівої руки, потрібно щонайменше півроку.