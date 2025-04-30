Під час хірургічного втручання лікарі дістали з ока пацієнтки 14-сантиметрового гельмінта

Лікарі витягнули з повіки мешканки Луцького району 14-сантиметрового гельмінта. Паразит, ймовірно, потрапив в організм жінки через укус комара. Відомо, що це вже другий випадок дирофіляріозу на Волині з початку 2025 року.

Як повідомили 30 квітня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, волинянка звернулася по медичну допомогу після появи гострого болю та утворення на повіці ока. Під час хірургічного втручання лікарі дістали гельмінта розміром близько 14 сантиметрів.

«У мешканки Луцького району діагностували паразитарне захворювання, спричинене круглими гельмінтами роду Dirofilaria. Наразі стан здоровʼя пацієнтки задовільний», – йдеться у повідомленні.

Від початку 2025 року на Волині зареєстрували два випадки дирофіляріозу. Захворювання виявили у жителів Луцького та Ковельського районів, обидва – з місцевою передачею збудника. Як додають у центрі контролю та профілактики хвороб, у період із 2020 по 2024 роки в області зареєстрували всього девʼять випадків дирофіляріозу.

Зауважимо, що дирофіляріоз – це захворювання з важкими ураженнями усіх систем організму, як людей, так і тварин, який спричиняють гельмінти роду Dirofilaria. Паразит передається через укуси комарів. Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла. У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, там також з’являється пухлинка завбільшки як зерно. Паразит може мігрувати на відстань до 30 см за добу.