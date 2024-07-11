У Рівненському районі 61-річний чоловік звернувся до медиків зі скаргами на припухлість у ділянці шиї та відчуттям повзання чогось під шкірою. Під час оперативного втручання лікарі дістали з ока пацієнта 12-сантиметрового гельмінта.

Як 11 липня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, 61-річний мешканець Рівненського району звернувся за медичною допомогою наприкінці червня.

«Чоловік помітив припухлість у ділянці шиї, яка поступово переміщалась через праву щоку, лоб, ніс до правого ока, водночас пацієнт відчував повзання чогось під шкірою. Він звернувся у медзаклад за місцем проживання зі скаргами на біль у правому оці, почервоніння та сльозотечу», – йдеться у повідомленні.

Після огляду хірурги призначили чоловіку операцію, під час якої дістали 12-сантиметрового гельмінта з-під кон’юнктиви його правого ока. Нині пацієнта у задовільному стані виписали з лікарні.

Додамо, що це вже другий за 2024 рік випадок підшкірного дирофіляріозу, зареєстрований на Рівненщині. У лютому захворювання виявили в мешканки Дубенського району. Тоді з вилиці жінки дістали три фрагменти десятисантиметрового гельмінта.

Додамо, що дирофіляріоз – це тканинний зоонозний гельмінтоз. Захворювання з важкими ураженнями усіх систем організму, як людей, так і тварин. У людини зазвичай розвивається підшкірний дирофіляріоз. Основними джерелами дирофіляріозу є собаки, коти, вовки, лисиці, бобри, плазуни. Однак безпосередньо від собак і котів людина не заражається. Збудник їй передається при укусі інфікованих комарів, кліщів, які насмокталися крові заражених тварин. Гельмінт може жити в організмі до двох років. До групи ризику потрапляють, насамперед люди, які мешкають поблизу річок і боліт, а також дачники, туристи, працівники лісового та риболовецького господарства.