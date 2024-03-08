Рівненські медики дістали зі скули місцевої жительки три фрагменти десятисантиметрового гельмінта. Як повідомили 8 березня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, мешканка Дубенського району помітила на своєму обличчі ущільнення та набряк м’яких тканин ще у жовтні 2023 року. Через чотири місяці вона звернулася за медичною допомогою, адже окрім новоутворення її почали непокоїти головний біль і ускладнене дихання носом.

«Після обстеження та оперативного втручання медики видалили у жінки три фрагменти одного гельмінта, ідентифікованого як самичка нематоди Dirofilaria repens, сумарною довжиною орієнтовно 10 см. Наразі пацієнтка почуває себе задовільно, в осередку захворювання проведене комплексне епідеміологічне та епізоотологічне обстеження», – йдеться у повідомленні.

У медзакладі зазначили, що це перший випадок підшкірного дирофіляріозу у людини, зареєстрований на Рівненщині у 2024 році.

Додамо, що дирофіляріоз – це тканинний зоонозний гельмінтоз. Захворювання з важкими ураженнями усіх систем організму, як людей, так і тварин. У людини зазвичай розвивається підшкірний дирофіляріоз. Основними джерелами дирофіляріозу є собаки, коти, вовки, лисиці, бобри, плазуни. Однак безпосередньо від собак і котів людина не заражається. Збудник їй передається при укусі інфікованих комарів, кліщів, які насмокталися крові заражених тварин. Гельмінт може жити в організмі до двох років. До групи ризику потрапляють, насамперед люди, які мешкають поблизу річок і боліт, а також дачники, туристи, працівники лісового та риболовецького господарства.