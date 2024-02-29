Чоловік підхопив паразита, мабуть. під час рибалки після укусу комара

Львівські медики дістали з лівого ока 43-річного львів’янина 11-сантиметрового паразита. Під час операції на оці лікарі готувалися видалити пухлину, а замість неї дістали гельмінта. Його відправили до паразитологічної лабораторії Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб на дослідження, де і виявили збудник дирофіляріозу (D.repens), повідомили у Центрі.

Перші прояви захворювання (набряк повіки) чоловік помітив наприкінці січня. Звернувся до однієї з офтальмологічних клінік Львова. Там призначили лікування з приводу запального процесу сльозового мішка ока (гострий дакріоцистит лівого ока). Та лікування не допомагало і чоловік звернувся по допомогу до одного з львівських лікувальних закладів. Під час операції на оці планували вилучити новоутворення (його показало томографічне обстеження). Однак замість пухлини медики витягнули гельмінта, завдовжки 11 см.

Поодинокі випадки рідкісного паразитарного захворювання – дирофіляріозу на Львівщині реєструють щороку. У 2023 році було три випадки серед дорослих, у 2022-му - два. У 2024 році – перший випадок.

До слова, дирофіляріоз – це тканинний зоонозний гельмінтоз. Захворювання з важкими ураженнями усіх систем організму, як людей, так і тварин. У людини зазвичай розвивається підшкірний дирофіляріоз. Основними джерелами дирофіляріозу є собаки, коти, вовки, лисиці, бобри, плазуни. Однак безпосередньо від собак та котів людина не заражається. Збудник їй передається при укусі інфікованих комарів, кліщів, які насмокталися крові заражених тварин. Гельмінт може жити в організмі до 2 років. До групи ризику потрапляють, насамперед люди, які мешкають поблизу річок і боліт, а також дачники, туристи, працівники лісового та риболовецького господарства.

Інкубаційний період (від моменту інфікування до утворення ущільнення та перших проявів захворювання) може тривати від одного місяця до 2-х років. Проявляється або підшкірними вузлами, або у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно.

При ураженні ока виникають вузли під шкірою повік. Передусім при захворюванні у місці локалізації пухлини людина відчуває сверблячку та печію різного інтенсивності. Характерною ознакою також є міграція гельмінта під шкірою, коли людина може відчувати пересування чи ущільнення пухлини.