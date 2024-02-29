Пацієнт Михайло зі своїми рятівниками (зліва направо) хірургами Ігорем Богуцьким і Ігорем Гіппом

Торакальні хірурги Львівського онкологічного регіонального лікувально діагностичного центру вперше видалили уражену легеню 66-річному мешканцю Жовківщини, не розкриваючи грудну клітку. Праву легеню із злоякісним новоутворенням вони видалили через один невеличкий шестисантиметровий розріз (відеотаракоскопічно).

Пацієнт Михайло розповів лікарям, що понад рік тому його почав турбувати біль у грудній клітці та задишка. Він звернувся до сімейного лікаря, а той скерував до кардіологів. Понад 8 місяців чоловік лікував серце. І лише коли чоловіку стало значно гірше, його скерували до Львівського центру легеневого здоров’я. Там зробили необхідні обстеження і запідозрили онкологічне захворювання, тож скерували до онкоцентру, повідомили в лікарні.

Спеціалісти онкоцентру підтвердили підозри колег: в чоловіка діагностували рак правої легені у II стадії і розробили для пацієнта індивідуальний план лікування.

«Пацієнт отримав неоад’ювантну (передопераційну) хіміотерапію, після якої пухлина у легенях зменшилась на 30%. Далі на пацієнта чекала операція з видалення пухлини. Оскільки новоутворення пацієнта було поширене на головний бронх, видаляти потрібно було усю праву легеню», - повідомив завідувач торакального відділення Ігор Гіпп.

Видалення легені – це дуже травматична операція для пацієнта, кажуть лікарі. Після таких хірургічних втручань хворі довго відчувають больовий синдром, тож аби зменшити операційну травму, команда спеціалістів вирішила видалити легеню відеотаракоскопічно. У торакальному відділенні є досвід видалення частин легень через порти. А от цілу легеню хірурги за допомогою відеокамер видаляли вперше.

«Ми зробили невеличкий розріз, розміром 6 см, вставили туди спеціальний гнучкий порт і через нього ввели відеокамеру та робочі інструменти, якими ми забирали пухлину та працювали з судинами. Оскільки легеня мала пухлину, дуже важливо не пошкодити її під час операції і забрати з організму цілою, для цього ми помістили її у спеціальний мішечок і тоді витягнули через порт», – каже Ігор Гіпп.

Такі операції є дуже складними і вимагають ювелірної точності, адже хірурги працюють на важливих органах та судинах, і кожен їх рух може стати вирішальним. А для пацієнта такі операції мають неймовірні переваги.

За словами хірурга Ігоря Богуцького, коли в пацієнта мала операційна травма, він швидше встає на ноги і відповідно набагато краще почувається, зменшується навантаження на організм, бо вже не потрібна така кількість знеболювальних, як при відкритих операціях.

Пацієнт налаштований позитивно і вірить, що повністю здолає хворобу.