У лютому мешканець Рівненщини звернувся до лікарів зі скаргами на сильний свербіж і біль у ділянці живота, які зʼявилися після походу до бані. Медики виявили у чоловіка пухлину, в якій при розрізі були фрагменти 8-сантиметрового гельмінта. Це перший у 2025 році випадок підшкірного дирофіляріозу.

Як повідомили 21 лютого у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, 34-річний житель Зарічного помітив пухлину на животі ще влітку 2024 року. Оскільки вона його не турбувала, чоловік не відразу звернувся по медичну допомогу.

«Минулого тижня, після банних процедур, чоловік відчув в ураженому місці сильний свербіж, воно збільшилося у розмірах і почервоніло. Після звернення до лікаря, обстеження та видалення пухлини, в середині її визначили фрагменти паразиту сумарною довжиною орієнтовно 8 см, котрий був ідентифікований як самичка Dirofilaria repens», – йдеться у повідомленні.

У медзакладі зазначили, що це перший випадок підшкірного дирофіляріозу у людини, зареєстрований на Рівненщині у 2025 році. Наразі пацієнт почувається задовільно.

Загалом дирофіляріоз реєструють на Рівненщині з 2005 року. За цей час нарахували 51 випадок хвороби. Паразит передається через укуси комарів. Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла. У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, там також з’являється пухлинка завбільшки як зерно. Паразит може мігрувати на відстань до 30 см за добу.