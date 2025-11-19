На Полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі у Львові залишилось лише 20 місць

У Львові обрали нове місце для поховання захисників та захисниць України. Це буде поле почесних поховань №87 на вул. Пасічній. До завершення процесу декомунізації ділянка була відома як Пагорб Слави. Про це у середу, 19 листопада, під час брифінгу повідомили керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко та керівниця ГО «Родин полеглих Героїв Львівщини» Вікторія Родич.

«Ми підготували нове місце. Це місце має набрати нових сенсів. Це місце розташоване на вул. Пасічній і відтепер буде мати назву поля почесних поховань наших героїв. Стосовно цієї локації ми маємо висновки “Інституту громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, маємо від них рекомендації. Також працювали в межах робочої групи з вшанування пам’яті наших героїв, до складу якої входять науковці, військові, ветерани, родини загиблих, військові капелани», – розповів керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

Посадовець наголосив, що не варто ототожнювати нове поле поховань з радянщиною.

«Відповім словами Мирослава Мариновича. Це місце не є маркером радянщини у Львові, це не є місце, яке приватизувала Росія, це українська земля, тож це місце має набути нових сенсів, має мати інше значення для громади Львова», – сказав Євген Бойко.

За бажанням родини поховання й надалі будуть здійснювати на інших цвинтарях громади. Паралельно у Львові готують місце під загальноміський військовий цвинтар.

«Ми чітко розуміємо, що нове місце дуже поруч біля Личаківського кладовища. На нашу думку, воно підібране правльно і підходить для поховання наших героїв», – сказала керівниця ГО «Родин полеглих Героїв Львівщини» Вікторія Родич.

Заступник міського голови Львова з питань ветеранів Андрій Жолоб зазначив, що військовий меморіал має бути монолітним.

«Тобто на ньому мають бути пам’ятники одного типу і вигляду. Це не забаганка міста, а повага до військових. Це відчуття тієї величі, яку ми маємо пояснювати дітям», – зазначив Андрій Жолоб.

Нагадаємо, 18 листопада керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко повідомив, що на Полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі залишилось лише 20 місць. Зазначалося, що мерія вже обрала нову ділянку, де ховатимуть військових, що загинули у російсько-українській війні.

Нагадаємо, головний військовий меморіал у Львові створять на колишньому Марсовому полі. Він передбачає уніфікацію всіх надмогильних плит у вигляді козацького хреста, створення стіни памʼяті із переліком зниклих безвісти, невеликих зон усамітнення, зелених галявин, а наприкінці центральної алеї запроєктували стелу з фігурою ангела посередині, яка проглядатиметься завдяки грі світла і тіней. Роботи планують розпочати навесні 2026 року.

Ще один військовий меморіал на 278 поховань створять на Голосківському кладовищі.