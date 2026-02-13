Водій повністю перекрив рух вулицею Львова на пів доби

Ввечері 12 лютого у Львові водій вантажівки Scania вчинив ДТП, після якої автомобіль повністю перекрив вулицю Кривчицька Дорога. Патрульні, які приїхали на виклик, зʼясували, що водій був нетверезий.

Перші повідомлення про перекриття вулиці Кривчицька Дорога зʼявилися у телеграм-каналах близько 21:00. Однак згодом пресслужба патрульної поліції Львівської області уточнила ZAXID.NET, що ДТП трапилася близько 19:00. Поліція отримали виклик на ДТП без потерпілих, де водій фури на чернівецьких номерах не впорався з керуванням, розвернув автомобіль та повністю перекрив рух.

«Під час спілкування із 62-річним водієм патрульні виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Він погодився пройти перевірку за допомогою приладу драгер. Результат – 2,67 проміле. Це у понад 13 разів перевищує допустиму законом норму️», – наголосили у патрульній поліції Львова.

На порушника склали постанову за відсутність необхідних документів та два протоколи – за керування у нетверезому стані та порушення правил дорожного руху, що призвело до ДТП.

Рух відновили, за інформацією патрульної поліції, в пʼятницю близько 08:30. Тобто вулиця була заблокована понад пів доби.