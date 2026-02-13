Аварія трапилася близько 6 ранку

На Львівщині загинув 63-річний пішохід. У четвер, 12 лютого, його збила автівка на автодорозі Куровичі – Рогатин.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія трапилася близько 06:25 у с. Коросно (Перемишлянська громада).

«Водій автомобіля Renault Duster, мешканець м. Львів 1985 року народження, здійснив наїзд на пішохода, мешканця с. Коросно 1962 року народження, який раптового вибіг на проїзну частину дороги», – зазначено у повідомленні.

Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події. Слідчі встановлюють обставини аварії, вони відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).