BMW врізалося в дерево

У четвер, 12 лютого, у Львові внаслідок ДТП постраждали троє людей, зокрема, 10-річна дитина. Одного водія затиснуло деформованими конструкціями, його вивільняли рятувальники.

За інформацією поліції Львівської області, аварія трапилася близько 23:00 на перехресті вулиць Стрийська і Сахарова. Там зіткнулися два легкові автомобілі Toyota RAV4 та BMW.

Як видно з фото поліції, після зіткнення BMW виїхало на тротуар і вдарилося у дерево. Обидві автівки зазнали суттєвих пошкоджень.

фото поліції з місця ДТП

Як повідомили у ДСНС Львівщини, 32-річного водія BMW деблокували за допомогою гідравлічного інструмента. Після цього його передали медикам «швидкої».

Внаслідок ДТП травми отримали також 10-річна пасажирка автомобіля BMW та 18-річний водій Toyota RAV4. Їх шпиталізували.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху).