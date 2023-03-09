Організаторів схеми затримали під час отримання грошей за документи

СБУ затримала на Львівщині організаторів схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. 35-річний львів’янин та 25-річний мешканець Яворівщини продавали ухилянтам документи для виїзду за кордон за допомогою системи «Шлях».

Як розповіли у четвер, 9 березня, в СБУ Львівщини, 35-річний львів’янин та його 25-річний спільник за 4500 доларів пропонували ухилянту фальсифіковані документи, які давали змогу виїхати за кордон під виглядом водія однієї з організацій.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що організатори схеми оформляли ухилянтам документи для виїзду за кордон під виглядом водіїв, чиї дані внесені у державну систему «Шлях». Оперативники СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 4000 доларів.

Затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч.3 ст. 332 ККУ). Готуються документи для обрання їм міри запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють інших учасників протиправної схеми. Це вже друга схема незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, викрита на Львівщині упродовж цього тижня.