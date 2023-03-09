Харків'янин із фіктивними документами намагався за 700 євро перетнути кордон у «Шегинях»
У чоловіка були фіктивні документи для виїзду за кордон, коли прикордонники це помітили, порушник вирішив дати хабара
У середу, 8 березня, на кордоні із Польщею у пункті пропуску «Шегині», прикордонники виявили 41-річного мешканця Харкова, який із підробленими документами намагався виїхати за кордон. Порушник спробував дати 700 євро хабара, аби прикордонники його пропустили.
За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, 41-річний харків'янин під час проходження контролю на кордоні надав прикордонникам документи які ніби то дозволяють йому виїхати за кордон.
«Чоловік надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. У документах було зазначено, що українець не придатний до служби та виключений з військового обліку. Однак під час перевірки документів інспектори виявили ряд ознак, що вказували на підробку», – йдеться у повідомленні.
Прикордонники одразу повідомили поліцію про виявлення підроблених документів та відмовили чоловікові у виїзді за межі держави. Проте порушника це не зупинило, харків'янин спробував підкупити прикордонників сімома сотнями євро.
Тепер на чоловіка окрім кримінального провадження через підробку документів чекає ще одне – за підкуп службової особи.