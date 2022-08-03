Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність

Львівські прикордонники 2 серпня затримали і передали поліції українця, який намагався дати їм хабар за нелегальний перетин кордону його братом. Він запропонував 1500 доларів прикордонникам за те, щоб вони пропустили до Польщі його брата, який є військовозобов’язаним і не має права виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.

«Щоб вирішити питання щодо незаконного перетину державного кордону, чоловік запропонував прикордоннику відділу «Шегині» Львівського загону неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США, на що отримав категоричну відмову», – повідомили у ДПСУ.

Прикордонники викликали поліцейських, які відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – спробу незаконного перетину держрубежу та надання неправомірної вигоди військовослужбовцю (ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 332 ККУ).