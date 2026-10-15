Церква Святого Миколая стоїть сім століть

Нещодавно в оборонній церкві XIV–XV ст. у Чесниках на Івано-Франківщині обвалилася частина контрфорсу. Будівля є пам’яткою архітектури національного значення, проте не має балансоутримувача та охоронного договору. Ба більше, Міністерство культури навіть не знало про руйнування церкви. Про це йдеться у відповіді Мінкульту на запит «Суспільного».

Як пише сайт, руйнування однієї з підпірних стінок (контрфорсу) помітила місцева мешканка Роксолана Росоловська 26 вересня та звернулася до міськради. Обвалений контрфорс законсервували, закривши його брезентом.

Контрфорс обвалився ще у вересні, проте міністерство не знало про руйнування (фото Суспільне. Івано-Франківськ)

Попри те, що церква унікального оборонного типу і датується XIV–XV ст., до пам’яток архітектури національного значення її зарахували лише 2024 року.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«При перевірці актуальної бази електронного документообігу Міністерства культури України не виявлено запити щодо погодження відчуження, передачі у користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі та погодження охоронного договору на зазначену пам’ятку. Зараз Миколаївська церква у селі Чесники не використовується релігійними громадами, охоронний договір на пам’ятку не укладено», – повідомив журналістам заступник міністра культури України Євген Лавро.

Водночас у відповіді міністерства культури не вказано, в якій власності перебуває церква, – державній, комунальній чи приватній.

Євген Лавро зазначив, що міністерство не отримувало повідомлення про пошкодження церкви від органів охорони культурної спадщини Івано-Франківської ОДА. Проте наголосив, що моніторинг стану культурної спадщини повинні здійснювати виконавчі органи місцевих рад.

Обвалену частину закрили брезентом (фото Суспільне. Івано-Франківськ)

Рішення про реставрацію пам’ятки поки що немає. Євген Лавро послався на обмежені можливості державного бюджету через війну, навіть якщо йдеться про національний рівень захисту. Водночас додав, що Міністерство культури готове сприяти залученню міжнародних партнерів та координації відповідної роботи.

«Міністерство культури України вважає доцільним активізувати роботу щодо залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги, грантових ресурсів, а також коштів благодійних організацій, меценатів та інших джерел, не заборонених законодавством, для збереження пам’яток культурної спадщини національного значення, зокрема і Миколаївської церкви у селі Чесники», – написав заступник міністра культури.

Водночас у відповіді міністерства не назвали конкретних термінів укладення охоронного договору, визначення балансоутримувача чи початку робіт зі збереження пам’ятки.

Знищений інтер’єр церкви у Чесниках (фото ZAXID.NET)

Церква Святого Миколая у Чесниках була чинним храмом до 1911 року, поки в селі не збудували новий храм. Тепер тут моляться раз на рік – на Вознесіння Господнього, проте лише на подвір’ї. Храм існує з середньовіччя, має ознаки оборонної архітектури – товсті стіни та шість підпірних стінок – контрфорсів. Всередині збереглися окремі елементи оздоблення.