Звукоізоляція в квартирі залежить від типу будинку, використаних матеріалів та, не в останню чергу, від інтер'єру

Погана звукоізоляція в будинку, без перебільшення, може псувати життя. Адже нікому не хочеться чути співи, гавкіт собаки чи звуки ремонту від сусідів. Це погано впливає на нервову систему, робить людину роздратованою і неуважною. Якщо ви думаєте про купівлю квартири в новобудові, не оминайте питання звукоізоляції. Сайт Dim.ria розповідає, які бувають види звукоізоляції та в яких будинках вона краща.

Види шуму та різновиди звукоізоляції

Фахівці виділяють різні види шуму, що залежать від природи його походження. Відповідно до різновиду шуму підбираються матеріали для звукової ізоляції та місця, де їх встановлюють.

Найчастіше в будинках бувають два види шуму:

ударний – звуки кроків або падіння предметів;

‎повітряний – це крики, музика, скрипи тощо.

Для звукоізоляції в будинках найчастіше використовують:

сендвіч-панелі завтовшки 45-130 мм;

каркасні облицювання на металевому профілі, заповнені мінераловатними плитами і обшиті акустичними триплексами;

спеціальні панелі завтовшки 20-23 мм, за умови вихідної товщини перегородки не більше 100 мм.

Деякі забудовники для покращення звукоізоляції в квартирах додатково ізолюють від шуму міжквартирні стіни, міжкімнатні перегородки і перекриття.

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Якщо шум в помешканні не критичний, то звукоізоляцію в квартирі можна покращити за допомогою більш простих і недорогих матеріалів. Наприклад, використати під час ремонту і оздоблення гіпс нового покоління, коркове дерево, високі меблі з якісного дерева тощо.

В яких будинках звукоізоляція найкраща

Під час вибору квартири в новобудові варто не забути спитати в забудовника про технологію, за якою зведений будинок. Від цього багато в чому залежить, наскільки в квартирі буде тихо.

Чи не найкраща звукоізоляція в будинках з цегли. Під час будівництва в цегляну кладку вмонтовують пінополістирольні або мінераловатні утеплювачі.

У монолітній новобудові шумоізоляція буде гіршою і може потребувати додаткових робіт. На це впливає металева арматура, що проходить через увесь будинок. Тож про звукоізоляцію слід подбати на етапі ремонту, якщо цього не зробив забудовник.

У панельній новобудові шум може проходити через неякісну ізоляцію швів або нещільне примикання панелей.

Причини поганої звукоізоляції

Передусім причиною поганої звукоізоляції в новобудові є використання забудовником неякісних матеріалів і непрофесійна робота будівельників, що призводить до щілин у швах і утворення тріщини в будинку.

Та є ще одна цікава деталь, що впливає на звукоізоляцію в помешканні – це інтер’єр квартири.

В багатьох радянських будинках з поганою звукоізоляцією роль останньої виконували килими на стінах, меблеві стінки, серванти чи книжкові стелажі. Сьогодні ж ми тяжіємо до мінімалізму, що може впливати на рівень шумового забруднення від сусідів.

Тож варто комплексно підходити до ремонту квартири в новобудові з урахуванням всіх нюансів.