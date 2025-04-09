Кожна система опалення має свої переваги і недоліки, на які потрібно зважати під час вибору квартири

Під час вибору квартири в новобудові можна побачити, що в сучасних житлових комплексах переважно йдеться про індивідуальне чи автономне опалення, зрідка – централізоване. Чим відрізняються ці види систем опалення та які переваги і недоліки кожного, пояснює сайт Dim.ria.

Як виглядає система опалення в будинку

Система опалення в будинку складається з таких частин – джерело тепла, пристрої розподілу тепла (труби, радіатори), системи управління та регулювання.

Сьогодні в українських містах можна зустріти три види систем опалення:

індивідуальне;

автономне;

централізоване.

Переваги і недоліки різних видів опалення

Індивідуальне опалення

Це опалення від індивідуального котла, що розташований в квартирі. Такий вид системи опалення дозволяє власнику самому керувати температурою повітря в квартирі. Це зручно, якщо місто вже вимкнуло централізоване опалення, а температура в приміщенні все ще не комфортна, або ж, навпаки, можна не опалювати квартиру, якщо мешканцям до вподоби більша прохолода.

Переваги індивідуального опалення такі:

зручність – ви самі контролюєте мікроклімат вдома;

незалежність – температура повітря у вашій квартирі не залежить від проривів мережі;

економія – лише ви вирішуєте, скільки тепла використати, що може зменшувати суми в платіжках;

енергоефективність – сучасне обладнання дозволяє обігріти квартиру з мінімумом ресурсів.

Серед недоліків індивідуального опалення можна назвати те, що сучасні котли досить недешеві і все ще займають доволі багато місця. Також власникам доведеться самим періодично витрачатися на чистку і ремонт котла опалення. Окрім того, газові котли опалення не можна встановлювати в будинках певної висоти, а багато з них не працюють, коли немає електроенергії.

Автономне опалення

Тут ідеться про систему опалення, що встановлена для обслуговування окремого багатоквартирного будинку. Іншими словами – житловий комплекс має свою котельню, що встановлена на даху або поруч з будинком.

Переваги автономного опалення такі:

економія – котельня розташована поруч і тепло не «губиться» дорогою;

ремонтом та обслуговуванням котельні займається спеціаліст ОСББ або управлінської компанії;

мешканці можуть звернутися з проханням увімкнути чи вимкнути опалення не за графіком опалювального сезону.

Недолік автономного опалення полягає в тому, що будівництво власної котельні вимагає від забудовника більше часу та грошей, що може впливати на ціну квартир в житловому комплексі.

Централізоване опалення

Це система опалення, де велика котельня – ТЕЦ – подає тепло одразу в кілька багатоквартирних будинків чи в будинки усього району.

Перевага центрального опалення в тому, що мешканцям зовсім не потрібно турбуватися про обслуговування цієї гігантської системи. Окрім того, централізоване опалення подається навіть тоді, коли немає електроенергії. А ще житло з центральним опаленням коштує дешевше.

водночас недоліків в такої системи вистачає:

опалення лише за графіком, встановленим містом;

великі тепловтрати;

неможливість впливати на роботу комунальних служб;

можливі поломки і прориви через зношеність системи.

Будинок з якою системою опалення вибрати, залежить тільки від ваших особистих вподобань. В будь-якому випадку, попросіть забудовника детально розповісти про те, як буде обслуговуватися система і яким буде ваш вплив на це.