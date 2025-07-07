Дорожчає все не тільки в Україні: як змінювалися ціни на оренду і купівлю житла в країнах ЄС
Упродовж 2024 року і першого кварталу 2025 року ціни на оренду і купівлю житла в країнах ЄС продовжили зростання. За даними Євростату, що наводить сайт finance.ua, ціни купівлі житла по ЄС зросли на 5,7% в річному вимірі, оренда ж помешкання подорожчала на 3,2%.
У порівнянні з останнім кварталом 2024 року ціни на житло піднялися на 1,4%, а на оренду – на 0,9%.
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Як змінилися ціни за 15 років
З 2010 року до початку 2025-го ціни на житло в ЄС зросли на 57,9%, а орендні ставки – на 27,8%. Проте є країни, де купівля житла сьогодні є на понад 250% дорожчою. Найбільше ціни на житло зросли в таких країнах ЄС:
- Угорщина – 260%;
- Естонія – 238%;
- Литва – 194%;
- Латвія – 154%;
- Чехія – 147%;
- Португалія – 130%;
- Болгарія – 125%;
- Австрія – 113%;
- Люксембург, Польща – по 102%;
- Словаччина – 100%.
Єдиною країною, де купівля житла подешевшала – на 4% – є Італія.
Оренда житла з 2010 року суттєво зросла в усіх країнах, окрім Греції, де вона подешевшала на 11%. Найбільше орендні ставки зросли в таких країнах:
- Естонія – 220%;
- Литва – 184%;
- Угорщина – 124%;
- Ірландія – 115%.