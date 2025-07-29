Ріелтор має обов'язки перед клієнтом і має їх виконати, щоб отримати оплату

Українці діляться на тих, хто вдячний ріелторам за надані послуги, і тих, хто вважає, що їм немає за що платити. Ринок нерухомості і спеціалісти, які на ньому працюють – різні, як і досвід клієнтів. Та є випадки, коли клієнт точно може не платити ріелтору. Про них пише сайт «Новини.Live».

За домовленістю

Під час купівлі-продажу квартири оплата комісії ріелтору може відбуватися за домовленістю сторін. Ці додаткові витрати може брати на себе продавець або ж вони діляться порівну між сторонами.

Часто ріелтор може мати домовленість із компанією-забудовником і отримувати оплату від неї. Тому коли агентство нерухомості чи ріелтор пропонує підписати договір і сплатити комісію, варто перевірити, чи цю комісію вже не заплатив продавець чи забудовник.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Нема роботи – нема оплати

В обов’язки ріелтора входить не лише пересилання оголошень з інтернет-платформ чи спільнот в соцмережах. Він має:

шукати реальні об’єкти;

перевіряти документи на нерухомість;

організовувати покази;

вести перемовини.

Якщо немає додаткової цінності для клієнта, то немає і за що платити. Варто поцікавитися у ріелтора, що саме він робить, щоб знайти вам квартиру мрії. А до того краще не закріплювати гарантію оплати з вашого боку.

Нема результату – нема оплати

Також не потрібно платити, якщо кінцевого результату роботи ріелтора не досягнуто – угода про купівлю чи оренду не підписана. Це правило діє навіть тоді, коли ріелтор провів кілька показів.

У деяких агентствах, втім, у договорах є пункт про оплату за консультації чи перегляди. Така оплата можлива лише за добровільною згодою. Якщо клієнт нічого не підписував, то нічого й не платить. Це ще одне нагадування про важливість ретельного вивчення всіх договорів і їх укладання в принципі.

Нема договору з клієнтом – нема оплати

З ріелтором потрібно укласти договір. Навіть якщо він щось показав чи розповів, а письмового договору між вами немає, то й вимагати оплату ріелтор не може.

У договорі з ріелтором потрібно вказати терміни надання послуг, їх вид, обсяг, відповідальність сторін та суму й умови оплати. Не варто погоджуватися на шаблонні договори, адже часто вони вигідні лише агентству. Переконайтеся, що всі умови договору зрозумілі й прозорі, за потреби, попросіть вписати свої пункти.

Ще раз про документи

В Україні діяльність ріелторів не ліцензується в обов’язковому порядку, проте є добровільна сертифікація, наприклад, за стандартом Спілки фахівців з нерухомого майна України. Професійні ріелтори мають базу клієнтів, зв’язки в нотаріаті, досвід перевірок нерухомості, розуміння ризиків. За це вони й отримують оплату.

Якщо людина просто бере гроші за доступ до телефону власника, подумайте, чи готові ви викидати гроші на вітер без жодних гарантій.

Як зберегти нерви і гроші

Щоб не опинитися в ситуації, коли вас змушують платити за непотрібну чи ненадані послуги:

не підписуйте нічого до перегляду об’єкта;

не давайте передплат без договору;

завжди зберігайте скріншоти оголошень з поміткою «без комісії»;

перевіряйте, на кого оформлені документи на квартиру;

зберігайте історію переписки з ріелтором.

У разі виникнення конфлікту варто звернутися до юриста.